Municipales à Vesoul : le quiz des candidats avec Alain Chrétien, liste "100% Vesoul"

Alain Chrétien, maire sortant et candidat aux élections municipales à Vesoul, se prête au jeu des questions de France Bleu Besançon. Il nous livre sur sa vision de Vesoul. Découvrez ses réponses au quiz de la rédaction de France Bleu Besançon.

Après Besançon et Pontarlier, c'est au tour des candidats à l'élection municipale à Vesoul de se prêter au jeu de questions réponses proposées par la rédaction de France Bleu Besançon. Un quiz en une dizaine de questions. Les candidats à l'élection municipale sortent du cadre très conventionnel du questionnement politique, pour nous livrer une vision très personnelle de leur ville.

Coup de projecteur sur Alain Chrétien, le maire sortant, liste "100 % Vesoul", soutenue par LREM.

Un mot pour définir Vesoul ?

"Humaine : Vesoul est une ville à taille humaine, petite ville où l'on sent bien, où on a tout ce qu'il faut sur place".

Vesoul en une date

"1965 : l'année où la chapelle de La Motte a brûlé. 1965 ou 66, je ne sais plus". Alain Chrétien ajoute que les internautes peuvent aller sur Wikipedia pour vérifier la date, car il n'en est pas certain. Selon le site de la ville de Vesoul (et Wikipedia), ce serait plutôt 1967, date de l'incendie et de la reconstruction de la chapelle.

Votre coin préféré de Vesoul

"Ah ben jardin anglaise. Quand j'étais lycéen, c'est là que je traînais un petit peu entre deux cours. Et puis c'est là qu'on rencontre aujourd'hui les grands-mères, les petits-enfants, les parents".

Vous êtes plutôt centre commercial Oasis (à Pusey) ou centre ville ?

"C'est une plaisanterie?"

"Non, bien sûr, le centre ville, c'est essentiel pour nous. On n'a jamais voulu de cette zone. Elle s'est faite malgré tout, mais rien n'est perdu. Notre centre-ville est sans doute le premier centre commercial de zone". "

Moi, j'habite en centre ville. Je fais mes courses en centre-ville. _Parfois, je n'utilise pas ma voiture de la semaine. Je fais tout à pied_".

Colline de Motte ou Lac de Vesoul ?

"Comment choisir? On est bien à la fois à la Motte et au lac. La Motte, c'est pour méditer. Le lac, c'est pour s'amuser. Disons que ça dépend des jours".

Votre mentor en politique

"Tout le monde sait que j'ai travaillé avec Alain Joyandet pendant 20 ans. On se connaît bien, on a beaucoup appris ensemble, même si parfois on n'a pas toujours été d'accord, mais des liens existent et ça peut pallier".

Planche des Belles Filles ou Boucles de Haute-Saône ?

"Boucles de Haute-Saône! Mon frère, lui, fait la Planche des Belles Filles. Je ne suis pas assez affûté pour ça. Peut être que je perde quelques kilos".

Cancoillotte, avec ou sans ail ?

"Sans ail, naturelle. Bonne cancoillotte, d'ailleurs, en IGP (Indication géographique protégée) pour bientôt".

Decarris (fresque hôtel de ville) ou Pink Art Roz

"Ah, j’ai quand même une préférence pour Pink, parce qu'elle nous fait vraiment du bon boulot. Le street art à Vesoul, personne n'y croyait. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est la capitale du street art. Mais le street art, c'est la culture qui vient à vous. Il suffit de traverser la ville pour que des oeuvres d'art vous sautent aux yeux".

La fresque de l'artiste Pink Art Roz représentant Jacques Brel à Vesoul dans le quartier de Montmarin. © Radio France - Jean-François Fernandez

Chantez-nous Vesoul de Brel.

"T'as voulu voir ta mère, ta soeur, comme toujours... J'arrêterai là. C'est très compliqué de chanter Brel, Vesoul !"