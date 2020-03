Municipales à Vesoul : le quiz des candidats avec Frédéric Bernabé, liste "Unis pour gagner"

Frédéric Bernabé, le candidat tête de la liste "Unis pour gagner" aux municipales de Vesoul, s'est laissé questionner par la rédaction de France Bleu Besançon. Sa vision de la ville, son mentor en politique : découvrez toutes les réponses du prétendant communiste au quiz des municipales.

C'est l'heure du quiz des municipales pour Vesoul : après Besançon et Pontarlier, les candidats à l'élection municipale se prêtent au jeu à leur tour. Objectif ? En une dizaine de questions et de réponses courtes, sortir du cadre habituel de la politique, pour nous confier une vision plus personnelle de leur ville.

Voici les réponses du communiste Frédéric Bernabé, actuel conseiller municipal d'opposition et tête de liste "Unis pour gagner".

Un mot pour définir Vesoul ?

"Une belle ville que j'aime bien, mais à reconstruire."

Oasis ou centre-ville?

"Centre ville ! J'ai une amie qui est sur la liste a fait le tour du centre, elle a repéré 45 commerces fermés. C'est là-dessus qu'on doit travailler."

Votre coin préféré ?

"J'aime bien le quartier du Montmarin, c’est le quartier, j'y suis toujours, depuis 34 ans. C’est un quartier que j'aime bien. J'y ai fait une grande partie de ma vie. Je l'aime bien."

Le quartier de Montmarin à Vesoul, avec sa fresque de l'artiste Pink Art Roz. © Radio France - Jean-François Fernandez

80 ou 90 km/h

"Moi, je suis 90. Après, il y a peut-être des portions de route qui méritent des 80 ou 70, 90."

Votre mentor en politique ?

"Je vais vous surprendre, mon mentor en politique s'appelait Pierre Chantelat (ancien député UDF-PR et maire de Vesoul de 1977 à 1989, disparu en 2011. NDLR). C'est lui qui m'a appris la politique dans l'adversité. C'est lui qui m'a beaucoup appris."

Planche des Belles Filles ou Boucles de Haute-Saône

"J'ai fait du vélo, j’ai fait le Ballon d'Alsace. Maintenant aller à la Planche, ça serait compliqué parce que les derniers kilomètres, jusqu'à en bas, Plancher-Les-Mines, ça devrait encore aller. Après, c'est quand même compliqué, le long de la Saône. C'est parfait, on est moins fatigué."

Colline de la Motte ou lac de Vesoul ?

"Bon, si c'est Vesoul, ce sera la Motte, parce que la Motte est à Vesoul. Franchement, je n'ai pas de préférence, l'un va avec l'autre. La Motte, au delà de l'aspect religieux."

Decaris ou Pink Art’Roz ?

C’est deux oppositions…. c'est vraiment deux oppositions là. Bon, l'un et l'autre. Je sais pas si ça va satisfaire.

Fresque d'Albert Decaris, peintre, décorateur et graveur, qui orne l'hôtel de ville de Vesoul. © Radio France - Jean-François Fernandez

Chantez-nous Vesoul de Brel

"Déjà, je suis un piètre chanteur, mais bon, allez, je vais essayer. T’as voulu voir Vesoul, j'ai vu Vesoul. Euh… T’as voulu voir ta soeur, t'as vu ta mère … et j'ai voulu voir Dutronc. Bon, je suis incapable. Je suis un très mauvais chanteur."