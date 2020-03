Municipales à Vesoul : le quiz des candidats avec Jean-Yannick Tupin, "Vesoul vous appartient"

Jean-Yannick Tupin, le candidat tête de la liste "Vesoul vous appartient" aux municipales de Vesoul, a répondu aux questions de France Bleu Besançon. Sa vision de la ville, ses endroits préférés : découvrez toutes les réponses du conseiller municipal d'opposition au quiz.

C'est l'heure du quiz des municipales pour Vesoul : après Besançon et Pontarlier, les candidats se prêtent au jeu à leur tour. Pour sortir du cadre politique habituel, politique, les quatre candidats répondent à nos questions sur leur vision de la ville, leur endroit préféré... C'est au tour de Jean-Yannick Tupin, un chef d'entreprise de 48 ans, responsable du cinéma de Vesoul et conseiller municipal d'opposition de faire le quiz.

Un mot pour définir Vesoul ?

"Magnifique. Merveilleux, bon vivre".

Vesoul en une date ?

"Tout simplement, les élections en 2020. La Révolution de 1789 marque le début de la République".

Oasis (centre commercial) ou centre ville ?

"Le centre-ville, le lien social se fait là. Les gens partagent. Il y a les cafés, les boulangeries, c'est la vie. La vie est vraiment là."

Colline de la Motte ou lac de Vesoul ?

"Coline de la Motte, ça représente vraiment Vesoul. Et puis elle plonge dans le lac. C'est tout un symbole. C'est Brel pour moi, c'est qu'on arrive, on se sent chez nous, à La Motte. Le Motte et le lac, ça en fait partie. J'adore ce paysage et tout ça sur le dessus de la ville".

80 ou 90 km/h ?

"J'espère que le président reviendra sur sa décision et qu'il sera 90 départements l'ont fait. Franchement, je suis pour le retour aux 90 km/heures".

Votre mentor en politique ?

"Un mentor en politique, le général de Gaulle. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'est investi, qui, quand il y a eu la guerre, était vraiment présent, présent, et je trouve qu'il a eu le retour d'être président. Etre président, c'est le retour de ce qu'il avait fait par le passé".

Course à pied ou vélo ?

"Je cours, mais il faut le tenir, le tour du lac. Je ne le fais pas tous les jours. Ça m'agace un peu, parce que tout le monde me dépasse. J'aime bien la marche à pied c'est toujours intéréssant, parce qu'on voit des gens, on peut causer de choses et d'autres. C'est toujours intéressant".

Planche des Belles Filles ou boucles de Haute-Saône ?

"Boucles de Haute-Sâone, sur la plaine. J'aime bien. La Planche des Belles Filles, je ne pourrai pas monter la côte".

Cancoillotte avec ou sans ail ?

"Sans ail. J'aime bien. Sans faire de pub, je dirais pas non à la crémerie de Vesoul. Fait maison, Le top! "

Decaris (fresque hôtel de ville) ou Pink Art’Roz (fresque Brel) ?

"J'aime bien les deux. J'aime la fresque de la mairie. Je me dis, ah purée, quel travail il y a eu là dessus".

Chantez-nous Vesoul de Brel ?

"Je l'ai dans la tête, mais bon pour la chanter comme ça..."