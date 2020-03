Municipales à Vesoul : le quiz des candidats avec Marie-Dominique Aubry, liste "Vesoul ensemble autrement"

Marie-Dominique Aubry, candidate aux élections municipales à Vesoul, se prête à son tour au jeu des questions de France Bleu Besançon. Elle nous livre sur sa vision de Vesoul. Découvrez ses réponses au quiz de la rédaction.

Après Besançon et Pontarlier, c'est au tour des candidats à l'élection municipale à Vesoul de se prêter au jeu de questions réponses proposées par la rédaction de France Bleu Besançon. Un quiz en une dizaine de questions. Les candidats à l'élection municipale sortent du cadre très conventionnel du questionnement politique, pour nous livrer une vision très personnelle de leur ville.

La parole est à Marie-Dominique Aubry, liste "Vesoul ensemble autrement", investie par LR.

Un mot pour définir Vesoul ?

"Le coeur, parce que c'est ma ville de cœur et que j'ai à coeur d'oeuvrer pour les Vésuliens".

Vesoul en une date

"Deux (dates) ! J'ai deux enfants. Le 13 mai 94 et le 28 octobre 97, ce sont mes pépites. Deux dates importantes de ma vie".

Votre coin préféré de Vesoul

"Je n'ai pas de coin préféré à Vesoul parce qu'on s'y sent bien partout, figurez-vous. Donc, pas un en particulier. On est bien à Vesoul, dans chaque coin et recoin de Vesoul".

Vous êtes plutôt centre commercial Oasis ou centre ville ?

"Centre ville, bien sûr, centre ville. C'était mon dossier et j'étais adjointe au commerce. J'ai toujours défendu les commerces de proximité et bien-sûr, je défends les commerçants avant tout et les commerçants du centre ville, sans négliger pour autant ceux qui s'installent. Mais encore faut-il qu'ils soient installés au bon endroit".

Colline de Motte ou Lac de Vesoul ?

"Colline de la Motte, parce que c'est un endroit où on aime s'y ressourcer. Quand on arrive sur Vesoul, c'est là qu'on sait qu'on arrive à Vesoul. On voit la chapelle qui se distingue. C'est notre emblème. C'est donc ça symbolise bien Vesoul.

Votre mentor en politique

"Une femme ! Simone Veil. Simone Veil parce que c'était une femme qui avait du courage, c'était une femme pugnace. Et puis Simone Veil, elle disait 'J'aime les gens qui sont fiables et qui ont du coeur'. Et je me retrouve bien dans ce qu'elle a pu dire".

Planche des Belles Filles ou Boucles de Haute-Saône ?

"Ah, Boucles de Haute-Saône, c'est joli ! La Planche des Belles Filles, pour le coup, je vais plutôt l'hiver faire du ski, mais je n'irai pas me risquer à vélo."

Cancoillotte, avec ou sans ail ?

"Nature ! J'aime ce qui est authentique, donc je l'aime nature".

Chantez-nous Vesoul de Brel

Marie-Dominique Aubry chante et révèle un joli brin de voix : "T'as voulu voir Vierzon et tu as vu Vierzon ! T'as voulu voir Vesoul et tu as vu Vesoul ! T'as voulu voir Hambourg et tu as vu Hambourg, T'a voulu voir Anvers et on a vu Anvers. T'as voulu voir ta soeur et on a vu ta mère comme toujours. Mais je le sais bien, je n'irai pas plus loin!'

"Et voilà, je m'arrête !"