Municipales à Vesoul : le quiz des candidats Cédric Fischer, liste "Faire entendre le camp des travailleurs"

C'est au tour de Cédric Fischer, candidat Lutte ouvrière à l'élection municipale à Vesoul de répondre au jeu des questions de France Bleu Besançon. Sous forme de quiz, il nous livre sa vision très personnelle de Vesoul.

Comme nous vous l'avions proposé pour Besançon et Pontarlier, les candidats à l'élection municipale à Vesoul se prêtent à leur tour au jeu de questions réponses proposées par la rédaction de France Bleu Besançon. Un quiz en une dizaine de questions. Les candidats à l'élection municipale sortent du cadre très conventionnel du questionnement politique, pour nous livrer une vision très personnelle de leur ville.Nous terminons cette série avec Cédric Fischer, le candidat de Lutte Ouvrière avec une liste intitulée : "Lutte Ouvrière, Faire entendre le camp des travailleurs".

Un mot pour définir Vesoul ?

"Pour moi Vesoul c'est une ville sportive, une ville rurale".

Vesoul en une date

"Une date Vesoul? Le lac de Vesoul, ça doit être 1976, Si mes souvenirs sont bons je crois que Vesoul avait été élue une année la ville la plus sportive de France. Je suis un ancien sportif, bon ça ne se voit pas et c'était 2001 si je me souviens bien.Donc le lac de Vaivre oui ça représente bien la ville".

Votre coin préféré de Vesoul

"Moi j'aime bien la coulée verte, j'y suis tous les matins avec mon chien. J'adore m'y promener, il y a une petite famille ragondins qui est l'attraction locale".

Vous êtes plutôt centre commercial Oasis ou centre ville ?

"Je suis plutôt Oasis pour des raisons financières. Si on m'augmente bien mon salaire, je veux bien être centre ville. Le problème numéro un qu'on a c'est qu'on a pas les salaires pour acheter en centre ville".

Colline de Motte ou Lac de Vesoul ?

"La Motte c'est une peu trop religieux pour moi. Je suis hâté je suis désolé, mais j'ai rien contre les personnes croyantes. Le Motte on se sent trop près de la ville, alors que le lac de Vesoul on est plus proche de la nature".

Votre mentor en politique

"Karl Marx... (rires) Si c'est ça que vous voulez que je vous dise, je peux rajouter Engels et Trotsky, Lenine, voilà..."

Vélo électrique, trottinette ou marche à pied

"Je suis un marcheur, mais pas de la république en marche. Je marche tous les jours une heure, ça me fait du bien et ça fait du bien à mon chien".

Cancoillotte, avec ou sans ail ?

"A l'ail, ya pas photo. Après chacun ses goûts, mais au vin jaune c'est pas mal aussi".

Decarris ou Pink Art Roz

"Ha ben le portrait de Jacques Brel est superbe. On le voit de loin, on le voit depuis la route Nationale. Moi j'adore, on a l'impression qu'il n'est pas fini alors qu'en fait il est fini. Je trouve ça sympa aussi".