Municipales à Vesoul : Marie-Dominique Aubry conduit la liste "Vesoul, ensemble, autrement"

En Haute-Saône, Marie-Dominique Aubry, ex-première adjointe et présidente des Républicains, conduit la liste "Vesoul, ensemble, autrement" pour les élections municipales du mois de mars à Vesoul. "Ce sont des femmes et des hommes motivés, volontaires et compétents, précise Marie-Dominique Aubry, issus de l’ensemble des quartiers de la ville et qui ont à cœur de redynamiser Vesoul, renforcer le pouvoir d’achat et la sécurité des Vésuliens".

L'intégralité de la liste "Vesoul, ensemble, autrement", par ordre alphabétique :

Marie Dominique Aubry, Conseillère départementale, municipale et communautaire de Vesoul - Formatrice en économie et langues vivantes

Patricia Breney, Chef d'équipe distribution- Trésorière Association du Champ de course

Jean-Pierre Cavan, Directeur centre de formation à la retraite - Membre de l'association de quartier des Mortes Pierres

Patricia Couval, Retraitée d'une mutuelle, bénévole dans une association caritative

Carlos De Carvalho, Retraité Peugeot - Président de l'association des Portugais de Vesoul

Yves Degallaix, Délégué commercial à la retraite

Florence Doillon, Secrétaire en pédo-psychiatrie - Présidente de la Salsa

Clémentine Fellous, Conseillère commerciale en téléphonie

Matthias Garnier, Consultant en communication - Conseiller municipal - Membre de l'équipe de coordination pastorale

Jean-Christophe Genin, Gérant d'auto-écoles

Dimitri Gerard, Chef d'entreprise

Delphine Gobetti, Mère au foyer - Conseillère municipale et communautaire

Marie-Geneviève Grosperrin, Vice-Présidente d’une association sociale

David Jacquemoud, Conseiller départemental suppléant - Directeur commercial régional

Danièle Deroulede Kielwasser, Membre Club de golf Luxeuil, chargé des RP de la cité internationale universitaire de Paris à la retraite

Joelle Lamay, Directrice d'école à la retraite

Sébastien Leduc, Conseiller funéraire - Président d'une structure de réinsertion

Patrice Loi Chot, Responsable sécurité

Bernadette Mercier, Secrétaire médicale, membre de la fédération des boulangers de la Haute-Saône

Anne-Marie Paris, Artiste peintre - Membre du Rotary club de Vesoul

Gérard Perin, Agent d’assurance à la retraite - Secrétaire de l'amicale Gaulliste

Chantal Pernot, Chef transport secteur literie - Membre de l'association des Voisins solidaires

Brigitte Petit, Commerçante

Murielle Petit, Secrétaire Médico sociale - Vice-Présidente MOONDANCE

Charles Rieme, Barman

Rose Matthieu, Genius product (génie produit dans l'automobile) - Producteur de musique éléctro

Agnès Roy, Directrice administrative et financière - Trésorière de l'AHSSEA la Sauvegarde

Jean-Yves Séara, Professeur à l'IUT de Vesoul

Laurent Sola, Assistant commercial et d'exploitation dans le transport - Vice-Président de Bazin cyclisme et arbitre national de vélo

Brigitte Thorimbert, Secrétaire de l'association des Maires de France à la retraite

Eric Vicaire, Agent commercial - Président de l'association de gestion de la réserve nationale du Sabot de Frotey-les-Vesoul

Marie-Dominique Woessner, Ancienne Présidente de l'ADAPEI de Haute-Saône

Jacques Yildiz, Responsable des ventes - Arbitre régional de football

