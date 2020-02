Municipales à Villedieu-sur Indre : le candidat François Thibault lève le voile sur sa liste

Villedieu-sur-Indre, France

Candidat à l'élection municipale de Villedieu-sur-Indre en mars prochain, François Thibault a officialisé ce dimanche la liste complète qu'il va mener. Baptisée "Faire Vivre Villedieu" cette liste de 23 noms "se veut sans étiquette politique et rassemble des hommes et des femmes engagés dans la vie de leur commune et motivés à apporter une énergie nouvelle dans la gestion municipale de ces six prochaines années" précise François Thibault dans un communiqué.

50 ans, c'est la moyenne d'âge de cette liste qui "entend allier jeunesse et expérience au service des Théopolitains, selon des critères de proximité, de disponibilité et d’une parfaite connaissance des enjeux municipaux." A noter que cette liste est notamment composée de trois membres de la majorité sortante de Bernard Gonthier, qui ne se représente pas, "et de trois anciens élus de mandats municipaux précédents, dont deux anciens adjoints."

Lorsqu'il avait officialisé sa candidature en septembre dernier, François Thibault, 24 ans, (fils de l’ancien maire de la commune, le socialiste Jean-Paul Thibault décédé à l’automne 2010) avait indiqué à France Bleu Berry que sa motivation "c'est l'intérêt général, l'intérêt collectif" et d'ajouter : "Avec cette candidature, je n'essaie pas de monter la première marche d'une carrière politique."

Le projet de l'équipe de François Thibault pour ces élections municipales des 15 et 22 mars prochain, sera présenté et détaillé dans les jours qui viennent. Comme annoncé en septembre, il s'articulera autour de "thématiques majeures et notamment la sécurité, avec la création d’une police municipale ; le cadre de vie avec un vaste plan de réaménagement du centre ville ; le développement économique, avec des mesures favorisant l’installation de nouveaux acteurs économiques, commerces et services de proximité à Villedieu ; la politique associative, culturelle et sportive, avec la création de nouvelles infrastructures et animations ; ainsi que le service à la personne, avec de nouvelles offres en terme de mobilité et d’accompagnement."

La liste de "Faire Vivre Villedieu"

François THIBAULT (24 ans) ; Laure TOURY (55 ans) ; Robert VALLÉE (68 ans) ; Marie-Thérèse HULEUX (73 ans) ; Patrick GIROUARD (62 ans) ; Alison PAQUETTE (31 ans) ; Jean-Paul ALAIN (67 ans) ; Laetitia THERET (41 ans) ; Jean-Yves COUSINARD (68 ans) ; Emmanuelle ALLAIRE (41 ans) ; Charles-Henri BESNARD (24 ans) ; Danaé MORIN (27 ans) ; Alain NICAULT (64 ans) ; Monique GOGRY (63 ans) ; Jean-Luc MORIN (64 ans) ; Françoise MEURGUE (53 ans) ; Lionel THURA (63 ans) ; Marie-Ange MOULIN (50 ans) ; Francis GUYOTON (45 ans ) ; Delphine LEGLAIVE (41 ans) ; Jérôme GIRARD (46 ans) ; Alexandra CRON (39 ans) ; Gael DESBOIS (41 ans).