Municipales à Villedieu-sur-Indre : le candidat Xavier Elbaz propose la gratuité des bus vers Châteauroux

Villedieu-sur-Indre, France

Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales. A 4 mois du scrutin, Xavier Elbaz, candidat pour la commune de Villedieu-sur-Indre soutenu par de nombreuses personnalités politiques LR de l'Indre, propose d'instaurer, s'il est élu, la gratuité des bus à destination de Châteauroux. "Il s'agirait de mettre en place 6 allers/retours par jour, du lundi au samedi, entre Villedieu et Châteauroux. Cela permettrait aux personnes habitants les hameaux autour de Villedieu de rejoindre le centre, pour aller sur le marché par exemple. Cela permettrait aussi aux jeunes Théopolitains d'aller passer un mercredi ou une journée de vacances plus facilement à Châteauroux. L'idée serait aussi de donner plus indépendance aux personnes âgées qui ont des rendez-vous médicaux à Châteauroux par exemple. Enfin et surtout, cela doit aider les actifs, qui ont un emploi ou ceux qui en cherchent un, de se rendre dans la plus grosse ville de l'Indre".

Le candidat a fait ses comptes en se basant sur sa propre expérience : il estime que cela peut permettre à un ménage d'économiser près de 160 euros par mois "en assurance, entretien du véhicule et carburant".

Autre proposition du candidat : baisser drastiquement les impôts locaux. "La taxe foncière est 10 point au dessus de celle pratiquée dans des villes comparables. Et rien ne justifie cela. Je propose donc de la ramener à 17%, comme cela s'applique ailleurs".

Coûts de ces mesures : 320.000 euros par an

Des mesures qu'il va évidemment falloir financer. Mais Xavier Elbaz compte pour cela s'appuyer sur l'héritage laissé par l'actuel maire, Bernard Gontier, qui ne se représentera pas. "Chaque année, la mairie de Villedieu dégage plus de 745.000 euros d'excédent qui sont injectés dans l'enveloppe investissement et travaux. Bernard Gontier a rénové l'église, il a agrandi la crèche et fait construire un gymnase. Nous n'avons pas besoin de construire trois crèches, deux églises ou quatre gymnases. Donc en prenant les 320.000 euros que coûterait chaque année mes deux propositions sur les 745.000 euros d'excédents, on fait passer l'enveloppe investissement de 2.4 millions d'euros à 2.1 millions. C'est pas énorme et cela offrira de vraies économies aux habitants de Villedieu".

Le candidat, par ailleurs directeur de cabinet du maire de Châteauroux, Gil Averous, promet qu'en cas de victoire, il n'entamerait pas de démarches pour faire adhérer Villedieu à la communauté de communes de Châteauroux Métropole.