Municipales : à Villefontaine, 3 candidats pour le fauteuil de maire

Le 28 juin, à Villefontaine, il faudra aller voter pour le second tour des municipales. Un scrutin reporté de 3 mois en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Sur les 6 candidats en lice en mars, ils ne sont plus que 3.

A Villefontaine, c'est une triangulaire qui aura lieu le dimanche 28 juin pour le second tour des municipales. Lors du premier tour, il y avait 6 candidats, 6 hommes, mais seuls 3 ont pu se qualifier. Villefontaine, c'est la 8e commune du département avec près de 19.000 habitants.

A Villefontaine, comme ailleurs, les qualifiés espèrent une plus forte mobilisation que mi-mars. L'abstention était de 70%.

Le maire sortant, le divers droite Patrick Nicole Williams était en tête (38.51% / 1211 voix). Et on l'a beaucoup vu entre gestion de la crise du coronavirus et l'incendie criminel qui a touché l'accueil de l'Hôtel de Ville mi-avril. Mais pour lui, compliqué de dire si cela lui sera profitable : "vous pouvez faire tout bien et au dernier moment, vous avez la petite chose qui va moins bien se passer et les gens ne retiendront que ce qui s'est pas bien passé (...) Je suis confiant raisonnablement."

Arrivé en deuxième position, avec 308 voix de retard, Jean-Noël Salmon (28.72%) pour la gauche est plutôt optimiste. Car pour lui, si on regarde les résultats du premier tour, on constate que "60% des électeurs qui se sont déplacés s'opposent à la majorité sortante. Ils se sont exprimés pour un changement de politique et notre liste - première liste d'opposition- peut l'incarner". Pour lui, ce second tour est donc "jouable". Il reçoit, par ailleurs, le soutien d'Agali Mainassara qui a réunit 199 voix (6.32%).

Ludovic Nassisi, 3e, lui ne s'attarde pas sur les résultats d'il y a 3 mois. Pour lui, "le 28 juin, les compteurs seront à zéro pour tout le monde". Il a reçu il y a peu l'appui d'une figure de la vie politique locale. Il s'agit de l'ex-députée socialiste, Joëlle Huillier, qui par ailleurs est sa belle-mère. Mais ce n'est pas ça qui l'a motivé à sortir de son silence mais car "la liste "Plus belle la ville" est notamment par son programme la meilleure liste pour Villefontaine."

Les affiches de campagne, déjà en place devant l'Hôtel de ville. © Radio France - Céline Loizeau

Présents au premier tour, mais éliminés, Pierre Porte (membre du Rassemblement national - 5.40% des suffrages exprimés pour 170 voix) et Clément Bordes (Lutte ouvrière - 3.49% /109 voix) ne donneront pas de consigne de vote.