Municipales à Villenave d'Ornon : prime au sortant ou aux idées réveillées par la crise ?

Comme à Saint-Médard-en-Jalles et à Pessac, les sensibilités de gauche se sont regroupées pour tenter de faire chuter le candidat de droite dans la cinquième ville de la métropole (32750 habitants).

A Villenave d'Ornon, Patrick Pujol dirige la ville depuis qu'il est sorti vainqueur d'une triangulaire en 1995. Mais pour la première fois, il devra passer par un second tour pour honorer ce qui serait son cinquième mandat.

Pendant le confinement, beaucoup de gens m'ont félicité pour mon élection parce qu'avec la crise sanitaire ils avaient zappé le résultat du premier tour — Patrick Pujol

"Ce n'est pas une formalité, assure-t-il. Pendant le confinement, beaucoup de gens m'ont félicité pour mon élection parce qu'avec la crise sanitaire ils avaient zappé le résultat du premier tour. Mais il faut aller au bout."

Patrick Pujol estime avoir fait face pendant la crise même s'il reconnaît avoir vécu un moment difficile dans sa carrière d'élu. "Ça a été difficile à gérer. Alors on peut toujours critiquer ceux qui bossent. Tout le monde a essayé de faire du mieux possible. ce n'est pas parfait, loin de là. Mais bon, petit à petit on s'en sort. On a eu beaucoup de solidarité autour de nous."

Avec moins de 500 voix de retard selon ses calculs, l'opposition espère réussir à renverser l'élu et à changer le visage d'une ville qu'elle souhaiterait plus agréable à vivre.

Aujourd'hui on est dans une urgence sociale et écologique, il faut absolument avoir un vrai tournant — Stéphanie Anfray

"Aujourd'hui on est dans une urgence sociale et écologique, explique Stéphanie Anfray et il faut absolument avoir un vrai tournant. Il faut maîtriser l'urbanisation qui a été trop anarchique, limiter la hauteur, avoir des espaces verts, développer les mobilités douces, notamment le vélo. Bref restaurer un cadre de vie. "

La seule problématique sur laquelle les deux camps sont d'accord, c'est celle de la participation. 35,49%, un chiffre inquiétant même si le 15 mars, les priorités des Villenavais étaient sans doute ailleurs.