Municipales à Villeneuve-sur-Yonne : les propositions des candidats pour améliorer le cadre de vie

L’une des problématiques à Villeneuve-sur-Yonne, ce sont ces dizaines de kilomètres de route entre les hameaux.

La voirie, un enjeu majeur

Le maire sortant et candidat à un quatrième mandat Cyril Boulleaux veut continuer à agir : "depuis trois mandats, je crois qu'on a fait des efforts importants en la matière. Je sais qu'on est encore attendus là-dessus. On a le projet de refaire la halle et la place du marché. On peut déjà annoncer que la route de Dixmont, qui est l'une des principales de Villeneuve-sur-Yonne, et la rue de la gare, qui est la deuxième plus importante, vont être refaites entièrement avec zéro pourcent d'augmentation d'impôts."

Ecouter les propositions des acteurs de la vie communale

Mais le budget annuel de onze millions d’euros laisse peu de possibilités pour agir sur la voirie. Alors pour améliorer l’espace public, la liste de Nadège Naze compte sur l’avis des Villeneuviens : "il nous est paru fondamental de mettre en place un conseil économique et environnemental qui permettra de réunir les forces vives, artisans, commerçants, associations, professionnels de santé et les citoyens le souhaitant pour pouvoir ensemble améliorer notre cadre de vie. Il pourrait y avoir des propositions de faites bien sûr sur la voirie, la transition écologique, sur l'entretien des bâtiments, afin de dégager les priorités aux yeux des Villeneuviens."

Renforcer les animations

Comme aménager l’espace public coûte cher, certains candidats proposent de renforcer l’animation. C’est le cas de la liste portée par Michel Der Agobian : "nous avons envie de redynamiser l'espace public en créant _des événements, tout au long de l'année_, que le commerce sorte beaucoup plus dans la rue, que les bords de l'Yonne soient animés avec des vendeurs de barbapapa, avec des gens qui viennent faire de la musique, mais aussi des choses qui peuvent être organisées par la municipalité, comme des barbecue partagés. Nous aimons bien laisser la main aux Villeneuviens et les associations seront force de proposition pour créer des événements au fil de l'année."

Fédérer les associations autour d'événements festifs

Des événements, Cyril André, de la liste Rassemblement National, en veut aussi plus pour Villeneuve. Il propose pour cela que la mairie coordonne les associations : "une fête médiévale comme il existait d'antan, avec des produits locaux, des concerts, une fête de la bière pourquoi pas, une fête du plein-air avec des cerfs-volants, quelque chose qui pourrait attirer du monde. On pourrait rassembler les associations autour d'une _association pivot gérée par la commune et qui pourrait redistribuer les subventions_, lors d'animation de festivités dans la ville." Une ville et ses 3.600 électeurs qui devront choisir entre quatre listes le 15 mars prochain.