Municipales à Vinzieux : un étudiant de 18 ans de Sciences Po Grenoble, seul candidat au siège de maire

Grand, le regard sérieux derrière ses lunettes, Hugo Biolley, 18 ans, est amoureux de son village de Vinzieux, 450 habitants, au nord de l’Ardèche, près d'Annonay. Il y est arrivé quand il était bébé. Comme le maire sortant ne voulait pas se représenter, il a décidé de se lancer. Il se retrouve premier sur sa liste, baptisée : "Engagés pour Vinzieux". Il travaille depuis un an sur son programme. "Vinzieux est un peu enclavé, en zone rurale. Pas d'école ni de commerce. La question est : comment créer du lien social ? Je veux m'appuyer sur ses atouts, le patrimoine, la culture. Il y a déjà des événements organisés, on va en faire plus et construire une nouvelle salle, car l'actuelle n’est plus aux normes."

Hugo Biolley est en première année à Sciences Po Grenoble. Alors va-t-il pouvoir concilier ses études et son mandat de maire, s'il est élu ? Il s'est organisé pour : " Ce qui est bien avec Sciences Po, c'est qu'on peut discuter avec l'administration et je me suis organisé pour pouvoir faire les deux. Dans mon village, je suis pris au sérieux. Les gens me connaissent, j'ai fait plusieurs réunions."

A la question, voulez-vous faire une carrière dans la politique, il répond qu'il ne sait pas. "Pour l'instant, je me consacre à mon projet pour Vinzieux. A Sciences Po, en première année, nos études sont très généralistes et on est beaucoup à ne pas trop savoir ce que l'on veut faire plus tard. On verra !"

Sauf coup de théâtre de dernière minute, le 22 mars au soir, Hugo Biolley devrait être élu car il est le seul à se présenter. Il serait alors le plus jeune maire de France. Il a déjà décidé que l'an prochain, il ferait l'impasse sur Erasmus et son année à l'étranger pour mieux se consacrer a sa commune de Vinzieux, tout en suivant ses études par correspondance.

