Municipales à Vitré : Isabelle Le Callennec élue dès le premier tour

Il n'y aura encore pas de second tour aux municipales à Vitré cette année. Isabelle Le Callennec a remporté le 1er tour des élections municipales ce dimanche 15 mars. La conseillère départementale, présidente du parti Les Républicains en Ille-et-Vilaine est arrivée en tête avec 55,63% des voix. Un succès pour l'ancienne députée qui portait la liste "Vitré au cœur".

Marie-Cécile Duchesne en troisième position

Derrière elle on retrouve Erwan Rougier, conseiller municipal d'opposition. Sa liste divers gauche "Vitré écologique et solidaire" a rassemblé 16,44%. En troisième position, Marie-Cécile Duchesne, membre de la majorité aux côtés de Pierre Méhaignerie affiche 13,5% des suffrages. La liste "Avec Vitré" de Nicolas Kerdraon a recueilli 11,8% des voix. En dernière position, le Rassemblement National n'a pas rassemblé plus de 2,58% des voix, loin de l'objectif fixé par le candidat Huvert Sevin.

Il faut ajouter que l'abstention a été très forte à Vitré lors de ce premier tour. 51% des des 10.692 inscrits ne se sont pas déplacés aux urnes.