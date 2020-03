Municipales à Vitré : qui succédera à Pierre Méhaignerie ?

Qui va remplacer Pierre Méhaignerie à la mairie de Vitré ? Réélu depuis 43 ans, avec à chaque fois des scores impressionnants, y compris en 2014 (76% des voix dès le premier tour) , Pierre Méhaignerie n'a pas choisi son dauphin et le scrutin est donc ouvert, comme jamais à Vitré. Les électeurs ont le choix parmi cinq listes, dont celles menées par deux femmes. Deux proches du maire sortant : l'ancienne député LR Isabelle le Callennec, et l'adjointe sortante Marie- Cécile Duchesne. Il y a également trois autres listes qui espèrent bien profiter de la situation.

Marie-Cécile Duchesne, "impossible de remplacer Pierre Mehaignerie, on va faire autre chose"

Sur la façade du local de campagne de Marie-Cécile Duchesne, les électeurs peuvent découvrir en photo tous les membres de la liste "chacun y explique en quelques mots pourquoi il est candidat" précise la tête de liste, adjointe sortante à Vitré. A 58 ans, Marie-cécile Duchesne, dentiste, mère de sept enfants est élue depuis 2001, et adjointe depuis 2005 à Vitré. Onze de ces co-listiers sont issus de la majorité actuelle. "Je suis candidate pour un mandat. Ensuite, j'espère trouver quelqu'un dans l'équipe pour poursuivre le travail engagé. Je n'ai pas d'autres ambitions"

Marie-Cécile Duchesne, tête de liste Ensemble pour Vitré © Radio France - Céline Guetaz

"il faut sortir d'une forme de dirigisme vertical" Nicolas Kerdraon

Nicolas Kerdraon mène la liste du collectif de citoyens "Avec Vitré, une liste soutenue par l'emblématique maire de Langouët, Daniel Cueff. L'objectif est de donner d'avantage la parole aux citoyens de Vitré "nous souhaitons qu'au moins 1/3 des habitants soient impliqués dans les projets de la commune." Pour le candidat il faut "sortir d'une dirigisme vertical, où les décisions viendraient du château". Nicolas Kerdraon, ingénieur de 42 ans, se présente pour la première fois à Vitré, mais il a déjà été adjoint dans une commune des Côtes d'Armor.

Nicolas Kerdraon, tête de liste "Avec Vitré" © Radio France - Céline Guétaz

"J'ai travaillé vingt ans aux côtés de Pierre Méhaignerie, et j'ai l'expérience d'un mandat national" - Isabelle Le Callennec

Isabelle Le Callennec, ancienne députée LR a pris ses distances aujourd'hui avec son parti. Pour cette campagne municipale, elle laboure le terrain vitréen qu'elle connait bien. Elle sait qu'elle peut compter sur une certaine notoriété, même "si 40% des habitants n'habitaient pas la commune il y a 10 ans" dit-elle. Quant à son expérience aux côtes de l'ancien maire et ancien ministre "j'ai travaillé vingt ans à ses côtes, et j'ai l'expérience d'un mandat national. C'est pour ces deux raisons qu'une partie de l'équipe sortante est venue me chercher pour être tête de liste à Vitré". cette expérience politique et son expérience professionnelle dans le privé, elle compte s'en servir pour permettre "aux entreprises de trouver de la main d'oeuvre" dans la commune qui connait l'un des taux de chômage les plus bas en France.

Isabelle Le Callennec, tête de liste "Vitré au coeur" © Radio France - Céline Guétaz

"C'est l'occasion d'ouvrir une nouvelle page pour Vitré, vers la transition écologique"- Erwan Rougier

Erwan Rougier, tête de liste "Vitré, solidaire et écologique", siège déjà au conseil municipal, au sein de l'opposition. Infirmier à l'hôpital, il se lance dans cette campagne avec une liste de rassemblement de gauche et écologiste. "Vitré a enfin l'occasion d'écrire une nouvelle page. Nous devons saisir cette belle opportunité pour imaginer une nouvelle démocratie locale et pour s'engager vers la transition écologique"

Erwan Rougier, tête de liste "Vitré, solidaire et écologique" - DR

Le RN présente une liste pour la première fois à Vitré

Hubert Sevin, tête de liste Rassemblement National veut saisir l'opportunité "Il y a une ouverture pour nous. Notre objectif est d'entrer au conseil municipal, pour gagner la mairie en 2026 !" explique le médecin âgé de 56 ans, candidat pour la première fois à un scrutin. Dans son programme, il veut notamment lutter contre les déserts médicaux, mais aussi "que tout le stationnement soit gratuit à Vitré pour permettre à la police municipale de se recentrer sur la lutte contre l'insécurité"

Hubert Sevin, tête de liste Rassemblement National © Radio France - Céline Guétaz

Reportage à Vitré, avec Isabelle Le Callennec et Marie-Cécile Duchesne Copier