Municipales à Voiron : le maire sortant Julien Polat face à trois de ses conseillers municipaux d'opposition

Julien Polat, 38 ans,cadre administratif est entré en politique, et à l'UMP à l'âge de 19 ans. Elu maire à 29 ans en 2014, il est aussi aujourd'hui vice-président du Pays Voironnais , et vice-président du Département de l'Isère. Ce qui est particulier pour lui, c'est qu'il se présente pour la première fois comme un sortant. Avec l'avantage d'avoir un bilan, souligne-t-il, mais sans l'esprit de "conquête" qui peut animer un candidat qui n'a jamais eu de responsabilités.

Voiron, une ville de 20 000 habitants au milieu des montagnes © Radio France - Véronique Saviuc

Autre particularité, élu en 2014 avec l'étiquette UMP, Julien Polat part cette fois, sans étiquette. "C'est une liste d'intérêt communal" explique-t-il. "Mes colistiers ont un point commun, ils partagent la même vision stratégique pour continuer à développer Voiron. Je ne sais pas ce qu'ils votent à un scrutin national. Et la vie politique nationale n'est pas forcément un bon exemple", regrette-t-il. Une façon aussi de justifier qu'il ne prenne plus personnellement sa carte au parti Les Républicains. "Compte-tenu des sujets qu'on a à traiter, que ce soit l'aménagement urbain, ou l'aménagement des écoles, ce n'est pas être de droite ou de gauche qui détermine la pertinence de ce que l'on a à faire", ajoute-t-il.

A Voiron, toutes les têtes de listes siégeaient au conseil municipal entre 2014 et 2020

Pendant cette campagne électorale, se rejouent les affrontements ou les proximités du conseil municipal, puisque les 3 autres listes sont menées par des élus de la mandature passée. C'est-à-dire, par ordre alphabétique :

Alexandre Collin, 41 ans, technicien supérieur, tête de liste du Rassemblement National est le seul des quatre à afficher son parti politique. Mais il précise que tous ses colistiers ne sont pas forcément encartés. Quand on l'interroge sur son programme, il emploie beaucoup le mot "continuer" : continuer à développer Voiron, à améliorer le cadre de vie ("que nous envient les grenoblois"), à soutenir la police municipale, à développer les caméras de vidéosurveillance, à faire des parkings pour soutenir le petit commerce. Et il ajoute : "développer les grands projets pour notre ville", comme la reconversion du site de l'hôpital sur les hauteurs de Voiron après son déménagement dans la plaine en janvier 2021.

Anne Favier, 56 ans, chargée de mission, a été adjointe de l'ancien maire socialiste Roland Revil. Depuis 2014, elle siège dans l'opposition du conseil municipal. Et pour ce scrutin, elle mène une liste "participative". Au départ, pas vraiment volontaire pour être tête de liste, elle a été désignée par les membres d'un collectif "la Fabrique Citoyenne", constitué pour "redynamiser l'implication citoyenne et animer la démocratie locale, par un "jugement populaire". Bien qu'apartisane", on trouve dans son équipe des personnes qui ont, ou ont eu, des étiquettes politiques, écologistes, marcheurs, communistes. L'essentiel n'est pas là, pour les membres de cette liste qui s'inscrit dans la mouvance de cette nouvelle façon "citoyenne' de faire de la politique. L'essentiel est de créer de multiples instances participatives pour que les habitants se saisissent eux-mêmes des questions d'aménagement de leur commune : conseils de quartier, assemblées de jeunes, d'anciens, d'acteurs économiques, commissions thématiques, jurys citoyens pour les projets "exceptionnels".

Des divergences au sein du conseil municipal qui se poursuivent pendant la campagne

Johanne Vial, 54 ans, cadre de l'industrie pharmaceutique, se veut issue de la société civile, même si elle a aussi siégé un moment dans l'équipe socialiste de l'ancien maire Roland Revil. Elle se présente sans étiquette. "Pas en marche", insiste-t-elle , parce qu'on le lui demande souvent, mais Divers Centre, selon le nouveau "nuançage" du Ministère de l'Intérieur. Il y a, dans sa liste des personnes appartenant au mouvement Agir d'Alain Juppé jusqu'aux écologistes, en passant par des membres du Modem, de LREM ou d'anciens socialistes, tous unis pour offrir une alternative au maire actuel Julien Polat aux Voironnais. Son programme se veut à l'opposé de la politique du maire sortant Julien Polat. Avec plus de "transparence" dans la gestion des finances publiques" et des "liens retissés entre les élus, les personnels de la Ville et la population. On lit, à travers les lignes du programme, les oppositions passées pendant les 6 années de la mandature qui s'achève et qui ont donné lieu à des échanges très vifs au conseil municipal de Voiron.