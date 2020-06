Municipales à Wiremeux : une nouvelle plainte déposée, dans cette quadrangulaire impitoyable

Conseillé par le cabinet d’avocats Dupond-Moretti, Aurélien Portuese, 34 ans a déposé plainte pour « dénonciation calomnieuse », ce lundi soir. Il vise une jeune femme, âgée à l'époque de 16 ans, qui l’accuse "d’agression sexuelle". L'information a été révélée dans la presse avant dépôt d’une plainte officielle.

La jeune femme évoque des faits présumés qui remonteraient à 4 ans. Une version d’un rendez-vous, issue d’un site de rencontre, que le candidat aux municipales conteste. Dans cette affaire, comme dans les autres qui agitent Wimereux, la justice va devoir démêler le vrai du faux.

Déjà 5 plaintes

Car, il y aussi quatre plaintes pour "injures" et « diffamation » déposées par des candidats d'autres listes, quoi ont eu accès à des messages, théoriquement cryptés, échangés entre les membres de l’équipe Portuese. On y trouve des commentaires forts peu sympathiques et des insultes visant ces opposants. En réponse, le candidat a déposé plainte pour « divulgation de conversations privées ».

Pour mémoire, à l’issue du premier tour, Aurélien Portuese, l’ancien adjoint au maire, démissionnaire il y a 4 ans, a obtenu plus de 32,46 % de suffrages, soit 9 points d’avance sur le divers-droite Jean-Luc Dubael (23,52%), suivi par l’écologiste Christine Papyle-Lefébure (18,77%), et l’autre ancien adjoint au maire, Joël Fernagut (11,51%).

La succession à la Francis Ruelle, le placide maire de Wimereux s’annonçait sanglante, c’est bien le cas. Il ne voulait pas s’en mêler ; on comprend pourquoi !