Municipales à Yvetot : la redynamisation du centre-ville, priorité des candidats

A Yvetot, capitale du pays de Caux avec 12 000 habitants, trois candidats se disputent le siège du maire pour les élections municipales de mars 2020 :

Emile Canu, 73 ans, maire sortant qui brigue un troisième mandat avec sa liste "Yvetot passionnément"

Laurent Benard, enseignant en lycée professionnel de 55 ans et conseiller municipal d'opposition à la tête de "Yvetot, ma ville, mon avenir"

Charlotte Masset, 39 ans, ingénieure urbaniste, vice-présidente du conseil départemental et mère de sept enfants, candidate pour "Yvetot demain avec Charlotte Masset".

Un point commun : dynamiser le centre-ville

Pour les deux opposants au maire sortant, si le commerce de centre-ville a perdu en vitalité, il y a une explication : le développement des centres commerciaux, notamment sur la zone de la plaine qui a accueilli le nouveau cinéma. Un développement positif en terme d'emplois créés, dans cette ville où le chômage s'élève à 16% de la population active mais qui, de l'avis de ces deux candidats, s'est fait sans réflexion et de façon anarchique.

Selon Laurent Bénard, "15 commerces ont été perdus en plein centre sur le dernier mandat et encore sept boutiques sont notées à vendre". Le candidat sans étiquette mais de sensibilité de centre-droit veut donc inverser la tendance en transformant la ville. Le candidat veut la rendre plus agréable et repenser la circulation et les places de parking.

Même objectif pour Charlotte Masset. Avec sa liste divers centre, elle a fixé deux priorités : l'animation et l'habitat.

Charlotte Masset veut créer des événements festifs : fêter les 1 000 ans de la ville, faire revenir la fête en centre-ville pour la fête de la musique et créer une halle pour accueillir des spectacles notamment.

Elle souhaite également relancer l'immobilier en centre-ville par des dispositifs d'Etat et relancer du même coup la consommation.

Tous deux accusent le maire sortant d'avoir créé les difficultés que rencontrent aujourd'hui les commerces de centre-ville. Emile Canu s'en défend. Selon lui, la zone de la Plaine a sauvé le commerce local en attirant de nouveaux clients qui ne s'arrêtaient pas à Yvetôt. Le maire sortant s'enorgueillit d'avoir fixé une clientèle qui partait auparavant à Barentin ou Gruchet-le-Valasse. Il s'est fixé comme objectif d'un troisième mandat de rénover le centre-ville jusqu'à l'ancienne caserne des pompiers.

Comme en 2014, il mise sur la division à droite pour passer grâce à une triangulaire.