Municipales, aides financières : interview de Carole Delga, présidente de la région Occitanie

"On ne peut pas estimer que tout continue de se passer de manière normale, quand on voit le niveau de l'abstention". Carole Delga avait, la veille du scrutin, plaidé pour un report du premier tour des Municipales. Au lendemain des élections, la présidente de la région Occitanie persiste et signe : elle ne veut pas de deuxième tour dimanche prochain, vu les 53 à 56% d'abstention. Si le second tour est reporté, "selon le code constitutionnel", explique-t-elle, toutes les villes dans lesquelles un maire n'a pas été élu dès le premier tour devraient revoter deux tours.

Des aides prévues pour les entreprises

Si Carole Delga estime que c'est "à l'Etat, pas à la Région", d'assumer les coûts financiers des mesures exceptionnelles liées au coronavirus, elle confirme ce lundi 16 mars que la région travaille à des solutions. "Nous prenons notre part, j'étais encore hier soir avec le patron de la BPI (Banque Publique d'Investissement), pour travailler à des aides."

Carole Delga est surtout inquiète pour les "artisans, PME et indépendants". "Nous travaillons à un fond d'injection direct pour les trésoreries des artisans et indépendants, de nombreux ne pourront pas payer".

Enfin, la présidente de Région assure que les chantiers financés par l'Occitanie et employant des artisans locaux "se poursuivent".

Un appel à l'union des gauches

Côté politique, Carole Delga appelle à l'union de la gauche, "nécessaire, bien sûr à Toulouse, elle est indispensable, comme à Albi et à Carcassonne". Elle assure qu'Antoine Maurice, en tête de la gauche à Toulouse, discute avec la socialiste Nadia Pellefigue. "Il faut créer de l'emploi et sur la question des mobilités il y a un vrai enjeu dans notre Métropole".