VIDEO-Municipales : Ailly-sur-Noye doit-elle rejoindre Amiens Métropole ?

Avant le premier tour des élections municipales le 15 mars, zoom ce mercredi sur Ailly-sur-Noye, commune de près de 2 900 habitants au sud d'Amiens. Deux des trois candidats étaient nos invités à partir de 8h10 : la maire sortante, Marie-Hélène Marcel et le conseiller d'opposition, Pierre Durand.

A Ailly-sur-Noye, commune de près de 2 900 habitants au sud d'Amiens, le maire Marie-Hélène Marcel brigue un troisième mandat consécutif avec la liste "Ailly une ambition commune". Face à elle, le 15 mars prochain, elle aura le conseiller d'opposition Pierre Durand qui mène la liste "Ensemble agissons autrement" et Nicolas Blin, tête de la liste "Avançons Unis". Trois listes sans étiquette.

Un lieu pour regrouper différents services au public

Parmi ses projets, le maire Marie-Hélène Marcel explique notamment vouloir "faire de l'hôtel de ville, une maison des services au public" avec notamment des ordinateurs à disposition des habitants qui pourront être aidés à remplir leurs dossiers administratifs. Le conseiller municipal d'opposition Pierre Durand, parle lui de "tiers lieu" dont le site reste à définir, peut-être la friche de l'ancien Intermarché. Dans cet espace les habitants pourraient venir échanger mais aussi être formés à l'informatique par exemple.

Divisions sur la communauté de communes

Le maire d'Ailly-sur-Noye confirme sa volonté de quitter la communauté de communes Avre Luce Noye pour rejoindre Amiens Métropole afin de bénéficier de compétences qui n'existent pas dans l'actuelle ou de façon pas assez développée comme la vie associative, le sport, la culture, la voirie. Le candidat Pierre Durand est contre notamment parce qu'à l'inverse, certaines compétences assurées par la communauté de communes Avre Luce Noye, ne le seront plus si Ailly rejoint Amiens Métropole. C'est aussi ce que pense le troisième candidat Nicolas Blin qui prend pour exemple la petite enfance.

Vous retrouvez les interviews des candidats Marie-Hélène Marcel et de Pierre Durand ici. Ils s'expriment sur d'autres projets et sur leur position sur le son et lumière du Souffle de la Terre.