Municipales à Aix-les-Bains : le maire sortant LR, Renaud Beretti, élu au premier tour

Renaud Beretti est élu à la tête de la mairie d'Aix-les-Bains avec 54,69 % des voix, devant Marina Ferrari (22,88%), Dominique Fié (11,54%) et André Giménez (10,9%).

Le candidat LR et secrétaire du parti d'opposition en Savoie est maire d'Aix-les-Bains depuis octobre 2018, après la démission de Dominique Dord dont il était le 1er adjoint depuis 2008.

La fin de la campagne à Aix-les-Bains a été marquée par des tensions à distance avec le patron du Modem à l'Assemblée nationale, le député de Savoie. Dans une interview au Dauphiné Libéré Patrick Mignola exigeait "une clarification" par rapport au Rassemblement National. En cause, la présence sur la liste de Renaud Beretti de l'épouse de Christian Derenty, soutenu par DLF et le RN et qui a retiré sa liste juste avant la clôture officielle des dépôts de candidature. "S'il y a eu fricotage, il doit être désavoué", avait ajouté Patrick Mignola. Une polémique qui n'a pas servi la Modem Marina Ferrarri. "S'il n'y avait pas eu cette crise du coronavirus et le contexte politique national, je pensais être en mesure de rivaliser (avec Renaud Beretti), a commenté Marina Ferrarri.

"C'est la première fois qu'on ne s'embrasse pas, qu'on ne va pas dans un bar fêter la victoire", remarque Renaud Beretti

Pour Renaud Beretti, "les Aixois ont plébiscité l'union que je proposais en rassemblant des hommes et des femmes représentatifs d'Aix-les-Bains". Le maire sortant réélu n'a pas pu fêter cette victoire comme il aurait voulu. "C'est la première fois qu'on vit une soirée électorale où on ne s'embrasse pas et ne se saute pas dans les bras. On ne va pas non plus dans un bar pour fêter la victoire. Au contraire on reste sur la réserve et dans la concentration par rapport aux prochains jours".