Municipales Amiens : Brigitte Fouré obtient le soutien de LREM

Amiens, France

Comme évoqué sur France Bleu Picardie depuis plusieurs jours le maire d'Amiens Brigitte Fouré aura bien le soutien de La République En Marche pour les prochaines élections municipales de mars 2020. La commission d'investiture de LREM a enfin validé cette décision.

Brigitte Fouré : "Je me réjouis"

"Je me réjouis du soutien de LREM, a réagi Brigitte Fouré auprès de France Bleu Picardie. "Ce soutien après celui du MODEM, d'Agir, de LR et de l'UDI concrétise ma volonté de constituer une liste de large union pour Amiens et les Amiénois"

Fouré préférée à Porquier et Ruin

En plus de Brigitte Fouré, deux autres candidats espéraient ce soutien : L'écologiste Christophe Porquier , (compagnon de la députée LREM de la Somme Barbara Pompili ) à la tête de la liste "Amiens en Couleurs" avec le conseiller régional Jean Yves Bourgois. Et Fany Ruin, la présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens qui annoncera officiellement sa candidature ce jeudi 14 Novembre.