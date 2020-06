Municipales Amiens : un colistier de Julien Pradat soupçonné de viol ?

Accusé de viol par son ex-compagne, un colistier d'Amiens c'est l'tien, la liste conduite par Julien Pradat et Evelyne Becker aux élections municipales à Amiens se serait engagé à démissionner en cas de victoire

Evelyne Becker et Julien Pradat qui mènent la liste d'Union de la gauche pour le deuxième tour des élections municipales à Amiens confirment l'information qui commence à circuler sur les réseaux sociaux et dans les milieux politiques. "La commission d'éthique d'Amiens c'est l'tien a été saisie" explique Evelyne Becker. La candidate à la mairie d'Amiens ajoute "qu'à ce jour ce sont des allégations et qu'aucune plainte n'a été déposée". Selon nos informations l'homme accusé de viol par son ex-compagne se serait engagé devant la commission d'éthique à démissionner en cas de victoire de la liste.

Les têtes de liste auraient été prévenues

Les faits remonteraient à 5 ou 6 ans. Toujours selon nos informations, l'ex-compagne du colistier pourrait porter plainte après le deuxième tour des élections municipales. Elle aurait prévenu les têtes de liste Julien Pradat et Evelyne Becker, mais c'était trop tard semble-t-il pour retirer le nom de cette personne qui ne figure pas dans le haut de la liste mais tout de même en position éligible.

La liste Amiens c'est l'tien est qualifiée pour le deuxième tour des élections municipales le 28 juin prochain dans une triangulaire avec Brigitte Fouré maire sortante UDI et Renaud Deschamps, sans étiquette.

Amiens c'est l'tien a recueilli 25,5% des voix au 1er tour derrière Brigitte Fouré 29,8% et devant Renaud Deschamps 11%.