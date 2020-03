Municipales à Annecy : "voter Lardet, c'est voter pour l'extrême droite" estime Jean-Luc Rigaut

Le premier tour du scrutin des municipales 2020 est très serré à Annecy. Seulement 150 voix séparent le maire sortant soutenu par Les Républicains et LREM, Jean-Luc Rigaut et l'écologiste François Astorg. Suit la députée Frédérique Lardet et ses précieux 21,50%.

"Voter Lardet, c'est voter pour l'extrême droite." - Jean-Luc-Rigaut, maire sortant d'Annecy

"C'est un résultat dans un mouchoir de poche. Je l'explique parce que beaucoup ont dit que ce n'était qu'une simple formalité. Avec l'ambiance actuelle du coronavirus le taux de participation à Annecy a été très faible : 36%. Donc beaucoup de gens et notamment mon électorat ne se sont pas déplacés ce qui explique mon résultat" estime le maire sortant.

Le maire d'Annecy a ensuite ajouté une petite phrase assez inattendue. À la question : craignez vous une alliance entre les deux candidats François Astorg et Frédérique Lardet ? Voici sa réponse : "Une alliance entre les deux ça regarde ses colistiers. Mois si on me demandait de fusionner ou de m'allier avec quelqu'un : avec François Astorg s'est s'allier avec la gauche et l'extrême gauche. Avec Frédérique Lardet s'est s'allier avec l'extrême droite puisque le Rassemblement national ne s'est pas qualifié lui". Une petite phrase qui ne va pas manquer de faire réagir l'ensemble des candidats à la mairie d'Annecy.