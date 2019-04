Municipales, annonces du président : Christian Estrosi invité de France Bleu Azur ce lundi matin

A un an des municipales et alors que le président Emmanuel Macron doit annoncer ses mesures-conclusion du Grand Débat National ce lundi soir, le maire de Nice est l'invité de France Bleu Azur Matin ce lundi.

C'est une bataille qui s'annonce compliquée. La bataille pour la ville de Nice dans moins d'un an à l'occasion des municipales de 2020. Les principaux sondages donnent la tendance : du bleu du bleu et encore du bleu. Le maire sortant Christian Estrosi serait favori dans tous les cas de figure, mais talonné selon les scénarios par Eric Ciotti lui aussi candidate à droite. Qui aura l'investiture ? Il est trop tôt pour le dire puis qu’aucun des deux hommes ne s'est encore officiellement déclaré.

Les annonces d'Emmanuel Macron en conclusion du Grand Débat National

Que faut-il que le président annonce ce lundi soir en conclusion du grand débat national ? Quelles mesures trouveraient écho auprès du maire de Nice ? Christian Estrosi s'exprimera ce lundi matin à l'aube de cette journée décisive dans la crise gilets jaunes.

L'autre dossier : l'affaire Legay

L'autre dossier à la une de l'actualité, l'affaire Geneviève Legay qui continue à prendre de l'ampleur. Le maire de Nice veut-il que le dossier soit dépaysé comme le demande l'avocat de la famille ? Rendez-vous pour le savoir à 7h50 ce lundi matin.

