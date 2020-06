Municipales : après la crise du Covid, quelles sont les priorités des habitants à Plombières-lès-Dijon?

Les habitants de Plombières-lès-Dijon sont appelés sont aux urnes le 28 juin pour le second tour des élections municipales, comme dans 4.800 autres communes de l'hexagone. La commune, située tout près de Dijon, à moins de dix kilomètres, offre un écrin de verdure mais l'image de "cité dortoir" lui colle à la peau.

Deux listes en finale

Deux candidates s'affrontent pour ce second tour, la maire sortante Monique Bayard d'un côté, avec sa liste "Une nouvelle équipe pour un village solidaire". Avec 45,40% des voix au premier tour, c'est elle qui est arrivée en tête avec cinq voix d’avance seulement sur la liste de la socialiste Céline Maglica. Sa liste, "Notre village en commun" a obtenu 44,90% des voix. un premier tour marqué par un fort taux d'abstention, de 43,56%.

Monique Bayard, la maire sortante et candidate à sa propre succession à Plombières-lès-Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une élection qui intéresse

La crise sanitaire du Covid n'est pas encore complètement derrière nous mais les habitants de Plombières-lès-Dijon, le disent, ce second tour les intéresse. "Il faut penser à l'après", explique Bernard. Ce retraite dit suivre de près ce qui se passe. "Bien sûr que ça nous intéresse, ce serait dommage de ne pas vouloir améliorer la vie de la commune!"

Plus de commerces de proximité

Ce qui revient vraiment le plus souvent, c'est le manque de commerces de proximité, "il n'y a une pharmacie et une boulangerie, mais pendant la crise du covid, on a dû aller faire nos courses à la Fontaine-d'Ouche, à Fleurey-sur-Ouche ou encore à Talant", s'agace cette habitante. Au café, Pascal et un ami, se retrouvent pour dsicuter à bonne distance. Pour eux c'est le manque de services publics qui pose problème. "Il n'y a plus de bureau de poste et il faut sortir de la commune pour en trouver un, c'est dommage", regrette Pascal.

Le café fait partie des rares commerces du village, où Pascal (à droite) retrouve ici un ami, il regrette la fermeture du bureau de poste. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des attentes renforcées par la crise du covid

Cette période de crise sanitaire et de confinement n'a pas réellement changé les attentes, elle les a renforcées. Par exemple en matière de transports, il n'y a pas assez de bus pour Nicolas, un jeune papa. "Il faudrait plus de bus pour desservir la commune, c'est vrai que sans ça, on a un peu l'impression d'être dans une cité dortoir."

Nicolas et sa petite Cléo, près du bief dans le centre-ville de Plombières-lès-Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un avis que partage Driss, ce trentenaire s'est installé dans la commune il y a une dizaine d'années avec beaucoup de projets et il attend du concret. "Il faut que ça change, qu'il y ait un nouveau souffle dans la ville."

Installé en terrasse du café de Plombières-lès-Dijon, Driss (au premier plan) dit attendre "un nouveau souffle pour sa commune." © Radio France - Stéphanie Perenon

Ces priorités sont-elles aussi celles des deux candidates ?

L'arrivée d'une moyenne surface, et l'’ouverture d’un Intermarché, avec une station service et un drive, c'est le projet phare de la maire sortante Monique Bayard. Mais c'était déjà une promesse du précédent mandat. Un projet conditionné à la création d’une résidence senior de 127 logements. C'est l'autre projet de taille pour l'actuelle maire, "l’un ne se fera pas sans l’autre." précise Monique Bayard, La promesse de vente pour le terrain serait signée selon la candidate à sa propre succession, mais pour le moment rien n’a encore commencé. Monique Bayard, le souligne "c'est très attendu car cette demande de commerce est encore plus ressortie pendant cette période de crise sanitaire."

"La crise sanitaire que nous venons de vivre a fait ressortir combien un commerce de proximité est nécessaire dans notre commune"- Monique Byard, maire sortante et candidate à sa propre succession

Ces dernières semaines, la mairie a reçu de nombreuses personnes venues se renseigner pour savoir où l'on pouvait trouver une station service, raconte la maire. "Nous sommes à la sortie de la voie rapide et pourtant il n'y a rien." Même chose pour le Drive que défend la liste de la maire sortante. "Ça correspond à une demande encore plus depuis ces dernières semaines."

Deux listes et deux démarches distinctes

Un projet contre lequel Céline Maglica ne s'opposera pas. La candidate socialiste sait que c’est une attente des habitants, mais si elle a d’autres priorités. A savoir recréer des circuits courts par exemple pour la cantine. "On a la chance d'avoir dans la commune un lycée agricole avec un cuisinier et on aimerait créer un partenariat pour que nos enfants puissent manger dans cette cantine avec de la bonne nourriture de notre région et faite sur place." Une priorité d'autant plus forte, selon Céline Maglica, qu'avec la crise du covid, la cantine des écoles n'a pas pu rouvrir. "Si malheureusement on devait revivre une période comme celle-là, j'aimerais que la commune puisse proposer un espace où les enfants seront bien accueillis."

La socialiste Céline Maglica mène la liste “Plombières-lès-Dijon : notre village en commun”. © Radio France - Stéphanie Perenon

L'autre grand projet de la liste “Plombières-lès-Dijon : notre village en commun”, c'est la création d’un Village bleu avec trente logements pour personnes âgées avec des loyers en fonction des revenus. "On a une partie de la population qui est vieillissante, et j'ai entendu cette attente de ces habitants qui ont envie de vieillir là où ils ont toujours vécu, avec leurs habitudes, ça fait partie de nos préoccupations."