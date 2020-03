Municipales : au Blanc, Alain Chancel défend une liste 100% écologiste

Alain Chancel ne cache pas l'étiquette Europe-Écologie - Les Verts. Le parti écolo soutient la liste qu'il mène avec Amélie Dumans. Au contraire, Alain Chancel assume totalement cette étiquette. Il revendique une candidature 100% écologiste. À l'heure de l'urgence du réchauffement climatique, le ou la future maire du Blanc aura aussi un rôle à jouer. "Le stylo, le maillot du club de foot... On a regardé si la politique d'achat de la commune du Blanc était locale. Et ce n'est pas le cas. Donc on propose de monter une centrale d'achat pour acheter le plus local et le plus court-circuit possible. L'idée serait de faciliter le travail pour les clubs ou les associations", explique Alain Chancel. Consommer local, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Voilà pourquoi dans les cantines scolaires, une place importante serait fait aux produits locaux et si possible aux produits bio.

Réduire les déchets et encourager les déplacements en vélo

Alain Chancel veut aussi favoriser la circulation douce, en développant notamment la location de vélos et de véhicules électriques. Il faudra aussi créer des pistes cyclables, notamment sur les berges de Creuse. "La sécurité est très importante pour encourager les déplacements en vélo", explique le candidat à la mairie du Blanc.

Le candidat EELV a également pour objectif de réduire les déchets. Le plastique doit progressivement disparaître, dans la mesure du possible. Alain Chancel veut donc encourager les commerçants à développer les emballages recyclables en papier, en carton ou en bois.

L'écologie comme outil d'attractivité du territoire

L'écologie ne doit plus faire peur. Elle est au contraire un atout supplémentaire dans la politique d'attractivité d'un territoire. Or, celui du Blanc en a bien besoin. "80% des cadres parisiens souhaitent vivre dans un cadre plus vert. On est quand même dans un parc naturel régional. Si on met en avant et si on développe notre avantage vert, on peut créer un environnement qui va attirer. C'est vrai aussi pour le tourisme de nature, le tourisme vert. On est une région privilégiée de ce point de vue, il faut avoir conscience de cela", insiste Alain Chancel. Cela passera donc par la plantation d'arbres, la végétalisation du centre-ville du Blanc.