Municipales au Blanc : la maire sortante Annick Gombert officiellement candidate à sa succession

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Petit à petit, les forces en présence se mettent en ordre de marche au Blanc pour les élections municipales de mars prochain. Sans surprise, Annick Gombert, la maire du Blanc a annoncé ce lundi qu'elle était candidate à sa succession à la tête d'une liste baptisée "Le Blanc Ensemble 2020".

Dans un communiqué, Annick Gombert précise ses intentions pour cette campagne : "Aujourd’hui, forte de mon expérience, je propose un nouvel élan qui corresponde complètement à mes affinités et à ma sensibilité : l'humanisme, la culture, l'innovation, la transition énergétique, le respect de l'homme et de son environnement au sens large, dont la santé. Mon équipe est composée d’une partie d’élus sortants expérimentés et de nouveaux citoyens motivés, qui amèneront une dynamique nouvelle."

Le programme de la maire sortante sera articulé autour de troix axes : l'attractivité par la valorisation du cadre de vie, l'innovation en s'appuyant sur "les richesses et l'inventivité du territoire" et l'anticipation pour "impulser collégialement des projets à moyen et long terme dans l’intérêt de la ville et du territoire"