Municipales au Blanc : Gilles Lherpinière vainqueur face à Jean-Paul Chanteguet

Le candidat divers droite Gilles Lherpinière va devenir le nouveau maire de la commune du Blanc, dans l'Indre. Le verdict est tombé ce dimanche soir à l'issue du second tour des élections municipales. Gilles Lherpinière, conseiller municipal d'opposition depuis 2014, s'est imposé dans son duel face à Jean-Paul Chanteguet, qui briguait le poste de maire du Blanc qu'il a déjà occupé de 1983 à 2012.

Défaite de Jean-Paul Chanteguet qui tentait un retour à la mairie du Blanc

Gilles Lherpinière était déjà arrivé largement en tête le soir du premier tour de ce scrutin, avec 35,6% des voix, loin devant Jean-Paul Chanteguet (22,45%). Les deux candidats avaient adopté des stratégies radicalement différentes pour aborder ce second tour. Gilles Lherpinière a refusé toute alliance et tout rapprochement avec la conseillère départementale Françoise Perrot. À l'inverse, Jean-Paul Chanteguet était parvenu à convaincre dix colistiers de la maire sortante Annick Gombert, qui avait décidé de jeter l'éponge avant le second tour. Il bénéficiait aussi du soutien du candidat écologiste Alain Chancel.

à lire aussi Municipales au Blanc : le bras de fer entre Jean-Paul Chanteguet et Gilles Lherpinière

Dans un communiqué de presse, Jean-Paul Chanteguet reconnaît "une lourde défaite personnelle et collective". "Mon retour dans la vie municipale n’a pas été compris et soutenu (...) Je ne suis pas triste pour moi , mais pour mes colistiers du premier et du deuxième tour et nos militants et sympathisants ; je suis triste pour ces jeunes qui avaient accepté de me suivre dans ce combat , avec leur enthousiasme, leur liberté de ton , leurs méthodes de travail plus participatives. Je souhaite dès maintenant bon vent à la commune du Blanc et au parc naturel régional de la Brenne", écrit Jean-Paul Chanteguet.