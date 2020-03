Municipales au Blanc : hôpital, jeunesse, attractivité... Gilles Lherpinière présente ses idées

L'attractivité, voilà le mot qui revient dans toutes les communes dans le cadre des élections municipales. Au Blanc, la thématique est sans doute encore plus au cœur du scrutin. La commune a perdu plus de 500 habitants entre 2007 et 2017, selon les données de l'Insee. La fermeture définitive de la maternité en octobre 2018 a également été ressenti comme un traumatisme et une illustration du déficit d'attractivité du territoire. Un tableau bien sombre dépeint par Gilles Lherpinière. "Tout fout le camp, la maternité est partie, demain ce sera les impôts. Il va falloir remettre ça d'aplomb", tranche le candidat à la mairie du Blanc.

On est parti dans une spirale négative. Il faut absolument renverser la vapeur"

Un poste dédié au sein de l'équipe municipale pour attirer les entreprises

Comme par exemple Ludovic Livernette à Argenton-sur-Creuse, Gilles Lherpinière veut créer un poste au sein de son équipe municipale. Une personne dont le travail sera d'aller vanter les mérites du Blanc auprès des entreprises. "Il va aller chercher les entreprises où elles sont. Il va aller dans les salons de l'emploi partout en France. On a un territoire exceptionnel et c'est bien dommage de ne pas s'en servir. On a un parc naturel régional qui n'est absolument pas connu", déplore Gilles Lherpinière.

C'est une ville qui perd des habitants. Si on n'est pas capable de garder nos enfants sur notre territoire, on va encore perdre des habitants"

Attirer des entreprises, c'est une choses. Convaincre des médecins de s'installer au Blanc en est une autre. "Il faut aller démarcher des médecins. Il faut rendre notre territoire agréable, que leurs enfants puissent étudier, que leurs femmes puissent travailler", explique Gilles Lherpinière, pas vraiment favorable à l'idée de salarier des médecins.

Développer des infrastructures pour les jeunes et les associations

"Si on peut développer et faire revenir de l'activité au Blanc, on va faire revenir des familles et des enfants", estime le candidat à la mairie du Blanc. Il milite donc pour la construction d'infrastructures supplémentaires. "On n'a pas de salles de concerts. On n'a plus d'espace où la jeunesse peut se rencontrer. Il faut créer des espaces où les associations peuvent se regrouper entre elles. On n'est pas capable de les faire travailler ensemble", regrette Gilles Lherpinière.

Quel avenir pour l'hôpital du Blanc ?

La fermeture de la maternité du Blanc a été un énorme coup de massue pour la commune. Un centre périnatal de proximité existe depuis janvier 2019. "Il va falloir le développer. Il faut la présence de sage-femmes à plein temps pour suivre les mamans et qu'il n'y ait pas de soucis", insiste Gilles Lherpinière. Le candidat à la mairie du Blanc reste vigilant quant à l'avenir de l'hôpital dans son ensemble. Il souhaite l'ouverture de nouveaux services, par exemple un service de rééducation. "Il faut travailler avec Châteauroux pour regarder le potentiel qu'on pourrait avoir chez nous pour garder nos infrastructures et notre personnel. Il va bien falloir faire quelque chose pour notre hôpital et éviter la fermeture de services", précise Gilles Lherpinière.