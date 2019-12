Municipales au Blanc : Jean Paul Chanteguet officialise la création de sa liste "Union citoyenne"

Une étape supplémentaire pour Jean Paul Chanteguet dans la perspective des élections municipales de mars 2020. Après l'annonce de sa candidature, l'ancien député et maire du Blanc précise ses intentions en soulignant que la composition "définitive" de la liste sera connue mi-février.

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

L'ancien député Jean Paul Chanteguet avait annoncé début novembre son intention de briguer la mairie du Blanc. Ce dimanche, il met sur les rails sa liste baptisée " Union citoyenne ". Dans un communiqué adressé à la rédaction de France Bleu Berry, le socialiste Jean Paul Chanteguet dit répondre ainsi " à l'attente de nombreux blancois et blancoises". L'ancien maire du Blanc précise qu'il s'agit "d'une liste construite en dehors des partis politiques et ouvertes aux différentes sensibilités qui sont animées du même état d'esprit que celui qui nous unit, depuis près de dix ans, pour La Défense de la maternité et l'hôpital."

La composition définitive de cette liste sera connue mi-février : " l'heure étant pour le moment à l'élaboration du projet municipal qu'elle portera ". Jean Paul Chanteguet, conseiller municipal au sein de l'équipe sortante d'Annick Gombert, la maire du Blanc, ajoute que parmi ses priorités, il y a la volonté de " revitaliser la démocratie par de nouvelles pratiques, de nouveaux modes de démocratie, de concertation et de consultations, afin de permettre aux citoyens de peser sur les décisions qui les concernent ". Pour ce scrutin, Jean Paul Chanteguet doit faire équipe notamment, avec Jean Michel Mols, président du comité de défense des usgaers de l'hôpital, fortement mobilisé depuis l'annonce de la maternité.