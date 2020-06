Municipales au Blanc : le bras de fer entre Jean-Paul Chanteguet et Gilles Lherpinière

Le 28 juin prochain, pour le second tour des élections municipales, le duel s'annonce serré entre l'ancien maire et ancien député, Jean Paul Chanteguet, et son adversaire, ancien conseiller municipal d'opposition, Gilles Lherpinière.

Si une petite soixantaine de communes berrichonnes organisent un second tour des municipales, le dimanche 28 juin, il s'agit dans la très grande majorité des cas d'une simple formalité pour compléter des conseils municipaux. Mais dans une demi dizaine de communes, parmi lesquelles Bourges ou Levroux par exemple, rien n'est encore joué et il faudra attendre le dépouillement pour connaitre le nom du premier magistrat de la ville. C'est également le cas au Blanc.

La commune de 6 500 habitants, l'une des plus importantes de l'Indre, avait cinq listes au départ. Toutes ont fait plus de 5% des suffrages le 15 mars dernier et avaient donc la possibilité de se maintenir. Mais le jeu des alliances est passé par là et les électeurs auront finalement le choix entre deux bulletins seulement lors du second tour.

Alliances à gauche, pas de mouvement à droite

A l'issue du premier tour, Gilles Lherpnière, ancien conseiller municipal d'opposition, qui menait là, sa première campagne en tant que tête de liste, devançait largement les autres avec 35.65% des suffrages. On aurait pu s'attendre en toute logique à une alliance avec son ancienne colistière des élections de 2014, Françoise Perrot, qui a terminé 4ème avec 17,47% des voix. Une telle combinaison, mathématiquement, lui assurait de devancer ses adversaires. Mais interrogé le 15 mars au soir, il avait immédiatement repoussé cette idée. Et Gilles Lherpinière s'en est tenu à cette ligne : "Nous sommes partis à 29, tous motivés pour défendre un programme. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas comme cela, coûte que coûte. Et si je me fais doubler, c'est pas grave. C'est que les Blancois n'auront pas voulu de notre programme!"

Face à lui, c'est une toute autre stratégie qu'a adopté l'ancien maire du Blanc et ancien député PS de l'Indre Jean-Paul Chanteguet. Après d’âpres négociations avec celle qui lui avait indirectement succédé, Annick Gombert, maire sortante classée 3ème avec 18% des suffrages au premier tour, il a convaincu dix colistiers d'Annick Gombert et quatre membres de la liste écologiste dont son leader, Alain Chancel. "C'est une liste complètement remaniée. Je représente l'expérience et j'ai à mes côtés des jeunes qui nous ont rejoint avec leur enthousiasme, leur méthode de travail plus participative et leur envie de relever les défis de demain. C'est une véritable chance !"

Un programme adapté à la crise

Deux équipes, deux angles d'attaque pour relever le défi qui s'annonce : celui de la crise économique et sociale.

"Cela va avoir des conséquences importantes sur le tissu économique, social et associatif et risque de creuser les inégalités. Nous proposons donc un plan d'urgence qui concerne le commerce, le groupement des commerçants, les associations, un programme d'animations estivales, et bien d'autres mesures encore..." liste Jean-Paul Chanteguet.

De son côté, Gilles Lherpinière salue le travail d'Annick Gombert dans la gestion de cette crise sanitaire et mise "sur un accompagnement par la mairie, des entreprises. Il faut penser à tous ces gens qui vont se retrouver sans travail. Il va falloir fournir du boulot pour qu'ils puissent manger. C'est pas nous qui allons tout décider et tout faire. Mais les accompagner, oui, c'est notre rôle."

Reste une grande inconnue : la participation. Au premier tour, un électeur sur deux ne s'était pas déplacé.

Débat annulé

France Bleu Berry avait invité les deux candidats, Jean-Paul Chanteguet et Gilles Lherpinière, à exposer leurs idées et leur programme lors d'un débat qui aurait dû être diffusé en direct sur notre antenne le jeudi 25 juin à 8h15. Si Jean-Paul Chanteguet avait immédiatement donné son accord pour participer, Gilles Lherpinière a, quant à lui, refusé notre invitation. Le débat n'aura donc pas lieu.