Municipales au Blanc : le gilet jaune Jean François Barnaba se déclare candidat

Le Blanc-Mesnil, France

On savait qu'il avait envie d'y aller et qu'il y travaillait, un cap est désormais franchi : le très médiatique gilet jaune Jean François Barnaba annonce dans une vidéo publiée sur sa page Facebook qu'il sera candidat au Blanc pour les élections municipales en mars prochain. Joint par France Bleu Berry, Jean François Barnaba précise que sa liste compte pour l'instant une dizaine de personnes sur les 29 noms necessaires. Dans sa vidéo, le gilet jaune dit vouloir conduire "une liste de rassemblement...sur nos valeurs (NDLR : celles des Gilets Jaunes) de justice sociale, patriotiques et des valeurs de démocratie".

"Jai hésité un certain temps avant de déclarer cette candidature, je voulais d'abord bien évaluer la situation blancoise...il n'etait pas question pour moi de faire acte de candidature pour simplement troubler le jeu ou pour exister" précise Jean François Barnaba à France Bleu Berry. Le gilet jaune dit avoir constaté auprès des blancois "qu'ils étaient insatisfaits, non seulement de la politique générale, mais aussi localement et qu'ils considéraient qu'il y avait un réel immobilisme, voire une régression"

En mai 2019 pour les élections européennes, Jean François Barnaba était aux côtés de Florian Philippot pour une liste commune avec Les Patriotes, le mouvement de l'ancien membre du Rassemblement national. Ils n'avaient obtenu que 0,65 % des voix.