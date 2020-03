Municipales au Dorat : les habitants attendent du renouveau pour leur cité

Au Dorat, dans le nord de la Haute-Vienne, trois listes se disputeront la mairie les dimanches 15 et 22 mars. Au cour de la Marche, tous les candidats ont à coeur de redynamiser ce nord-Limousin en perte de vitesse et d'habitants. C'est une attente cruciale pour les habitants.

Au coeur de la Marche, la cité médiévale du Dorat se cherche un avenir : c'est l'enjeu crucial des élections municipales des 15 et 22 mars. A l'occasion de ce scrutin, 3 listes se disputeront la mairie : Bernard Martin, 1er adjoint sortant - Bruno Shira, nouvellement retraité de l'industrie de l'uranium - Daniel-Odon Hurel, historien au CNRS et installé depuis 10 ans au Dorat.

L'enjeu : donner un nouvel élan au Dorat, en perte de vitesse

Trois candidats mais une même volonté : donner un nouvel élan au Dorat, après une mandature "mouvementée" où la majorité ne s'est pas toujours entendue avec elle-même... Nouvel élan pour un territoire rural, c'est avant tout le développement économique : voilà le credo de Bruno Shira mais aussi de Bernard Martin. Attirer de nouvelles entreprises pour attirer de nouveaux habitants ! l faut dire que l'activité économique souffre dans le nord Haute-Vienne, à l'image des porcelaines Deshoulières.

Mais l'emploi ne fait pas tout, il faut aussi un cadre de vie. Rafraîchir la vieille cité, certes, tous les candidats l'envisagent. Mais Daniel-Odon Hurel pense aussi aux alentours : mieux aménager et mieux aménager les quartiers extérieurs de la "vieille cité de caractère" pour mieux s'occuper des nouvelles populations. A la fois dynamique pour sa jeunesse, attentif pour ses anciens et séduisant pour l'extérieur, Le Dorat doit se trouver un nouvel équilibre, loin de son image conservatrice.

Les Dorachons attendent un renouveau

Et c'est absolument nécessaire à en croire les Dorachons. Dans sa boulangerie, Maryline voit bien la tendance : 2000 habitants il y a 15 ans, 1700 aujourd'hui. La population est bel et bien sur le déclin. Et du coup, le commerce souffre lui-aussi. Le bijoutier, l'opticien, l'un des deux bouchers, ou encore et surtout la petite supérette : vitrines vides et portes closes.

Dans sa petite rue au coeur du Dorat, Marie-Louise, 80 ans, le déplore. Mais elle déplore aussi la vétusté de sa vieille cité : "les vieux bâtiments tombent en ruine, ça fiche le cafard" !

On n'y vit quand même pas mal sur notre Dorat !

Mais, évidemment, au Dorat tout n'est pas sombre et bon nombre d'habitants sont plein d'espoir. "Il y a de la vie quand même, et la jeunesse revient un peu" se réjouit Nicolas, 35 ans. Un peu plus loin, avec son bébé dans les bras, Amélie, la trentaine également, renchérit : "pour mon mari et moi qui avons des enfants, ce qui est bien c'est qu'il y a la crêche, l'école et collège, pour toute la scolarité c'est pratique ! Il manque juste quelques aires de jeu et de loisirs..."

Et dans un sourire, Maryline, la boulangère, conclut : "on n'y vit quand même pas mal sur notre Dorat, c'est quand même calme, ce n'est pas comme les grandes villes" ! Car les Dorachons ne demandent qu'une chose : qu'on redonne du relief à leur petite cité de caractère.