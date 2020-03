Municipales au Grau-du-Roi : trois listes peuvent se maintenir au second tour

Six listes étaient en présence pour ce premier tour, trois d'entre-elles peuvent se maintenir pour le second tour. Termine en tête le maire sortant, Robert Crauste avec 44,51% des voix, suit Charly Crespe avec 21,31% des suffrages puis Léopold Rosso qui a réuni 15,59% des suffrages. Les 3 autres candidats ne peuvent se maintenir au second tour. Sophie Pellerin-Ponsole qui totalise 8,34% des suffrages, suit Yvette Faugère avec 7,10% et enfin Daniel Fabre avec 3,15%.