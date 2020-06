Municipales au Havre : "Dans une démocratie, la légitimité n'est pas de crier plus fort" pour Edouard Philippe

A l'issue du deuxième tour des élections municipales au Havre, c'est Edouard Philippe, le Premier ministre, à la tête d'une liste divers centre qui s'est imposé au détriment du communiste Jean-Paul Lecoq. Edouard Philippe s'est dit "très heureux". Il a estimé que "la légitimité issue du scrutin démocratique impose beaucoup de devoir, de concentration et de travail. Notre équipe veut être à la hauteur de cette confiance donnée par ce scrutin très net"

La légitimité c'est d'aller voter - Edouard Philippe

"Dans les mois qui ont précédé, il y a eu beaucoup de questions autour de la démocratie. Certains ont indiqué qu'ils se sentaient peu entendus. J'ai vu beaucoup de gens qui pensaient que la légitimité c'était de crier plus fort mais dans un pays démocratique, la légitimité ce n'est pas de crier plus fort, la légitimé c'est d'aller voter et c'est l'équipe qui a la majorité qui met en oeuvre un projet qui a été expliqué et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au Havre. Les Havrais ont fait le choix du Havre. " commente Edouard Philippe alors que dans le hall de la mairie, certains soutiens de Jean-Paul Lecoq ont hué le Premier ministre.

Des coups de fil... d'importance

Edouard Philippe raconte qu'il a eu son prédécesseur à la mairie Antoine Ruffenacht en ligne "_Il était content je crois et probablement assez fier. J'ai été formé par Antoine, j'ai pour lui tendresse, affection. Quand il est heureux , je le suis aussi." Le Premier ministre reconnait avoir eu également Emmanuel Macron au téléphone et d'ajouter "Comme je ne révèle jamais le contenu de mes conversations avec le président, vous ne saurez pas ce qui s'est dit."_

Edouard Philippe doit rencontrer ce lundi matin le chef de l'Etat. Il pourrait être question de son avenir à Matignon.

