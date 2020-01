Municipales au Havre : Edouard Philippe lancera la campagne vendredi soir avec les élus de la droite

Le Havre, France

Il avait dit qu'il se prononcerait fin janvier, Edouard Philippe aura attendu le dernier jour, vendredi 31 janvier pour venir au Havre et lancer avec les élus de la ville la campagne des municipales à droite. Selon toute vraisemblance et selon la tradition de la droite havraise, le meeting de lancement de campagne devrait avoir lieu à la salle François 1er, près de la plage. Les cartons d'invitations sont sur le point d'être envoyés aux participants mentionnant une invitation du Premier Ministre, de l'actuel maire Jean-Baptiste Gastinne, de l'ancien maire Antoine Rufenacht et des parlementaires Agnès Firmin Le Bodo (député AGIR) et Agnès Canayer (sénatrice LR).

Reste à savoir qui sera annoncée tête de liste... quel rôle Edouard Philippe entend-t-il jouer dans cette campagne mais avec cette invitation commune, la majorité municipale veut donner l'image d'un groupe uni pour conserver la plus grande ville de Normandie.