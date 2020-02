Municipales au Havre : entre les poids-lourds, Vivons Le Havre tente de faire son chemin

A moins d'un mois des élections municipales et à dix jours du dépôt officiel des listes, cette semaine, ils sont plusieurs à présenter toute ou partie de leurs colistiers. C'est le cas ce mardi de Vivons Le Havre, une liste emmenée par l'entrepreneur Guillaume Milert.

Guillaume Milert, 52 ans est un chef d'entreprise qui a de l'énergie à revendre. Il dirige le centre d'appel Ceacom dont il a doublé l'effectif en quelques années et co-préside le HAC handball. Voilà pourquoi il s'engage :

Nous ne sommes pas satisfait de l'offre qui est proposée : d'un côté Edouard Philippe, candidat mais pas maire tout de suite et de l'autre des partis à l'extrême"

Vivons Le Havre est une liste issu du collectif Vivre Le Havre fondé par Antoine Siffert il y a plusieurs mois. Lui a jeté l'éponge et ne participera pas à la campagne des municipales mais Vivons Le Havre entend bien continuer, Guillaume Milert reprend donc le flambeau :

Le Havre a pris un retard considérable, les autres villes avancent et nous sommes la ville la plus peuplée de Normandie avec le taux de chômage le plus important."