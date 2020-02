Municipales au Havre : Frédéric Groussard (RN) présente son programme avec Jordan Bardella

Dans un salon d'un hôtel du centre-ville du Havre, Frédéric Groussard et Jordan Bardella se réunissent pour présenter le programme du Rassemblement National. Au Havre, l'élection sera nationale, c'est comme cela que l'eurodéputé Jordan Bardella analyse le scrutin : "Nous sommes prêts à diriger Le Havre et nous avons la chance que cette élection puisse être un vote sanction contre la politique du gouvernement, que représente ici Edouard Philippe." Le Premier ministre est l'adversaire numéro un du parti d'extrême-droite : "Le bulletin RN est un bulletin de sanction contre le gouvernement. Edouard Philippe n'est pas un Havrais, il dissimule ses intentions : va-t-il quitter son poste ? Va-t-il siéger ?" s'interroge l'eurodéputé.

Frédéric Groussard, 49 ans, présente les idées du Rassemblement National, avec d'abord un aspect sécuritaire : le RN veut y doubler le nombre de policiers municipaux, et créer une police de proximité armée : "Le centre-ville du Havre est très tranquille. C'est normal, c'est là qu'habite l'électorat de M. Philippe. Par contre, en périphérie, c'est beaucoup de soucis." explique le candidat.

Des transports en commun gratuits l'été

Frédéric Groussard met également en avant le stationnement en ville et vise, une nouvelle fois, le Premier ministre : "_M. Philippe a mis en place un système rançonnier (sic), de l'ordre de six euros l'après-midi. Cela détruit le centre-ville. Le but, c'est de baisser les stationnements voire de mettre une gratuité pendant une heure et demi, ou deux."_ Le programme écrit évoque une gratuité d'une heure et des transports en commun également gratuits l'été

Autre point important du programme du RN : les finances de la ville. "La ville est endettée, merci M. Philippe, clame Frédéric Groussard. Nous n'augmenterons pas les impôts, mais nous limiterons les investissements toxiques, les investissements qui en amènent d'autres pour pouvoir fonctionner. Vous en avez un très bon exemple avec le grand stade." Pour dégager de l'argent, le RN propose également d'arrêter les subventions des "associations immigrationnistes, islamistes et communautaristes", sans les nommer.

