Ce vendredi 26 juin, à quelques jours du second tour des élections municipales, France Bleu Normandie invite les candidats à la mairie du Havre à débattre en direct. Edouard Philippe et Jean-Paul Lecoq sont face à face de 8h05 à 8h30.

Municipales au Havre : le débat des candidats du second tour sur France Bleu Normandie

Les deux candidats en lice pour le second tour des élections municipales au Havre

Les deux candidats au second tour des élections municipales 2020 au Havre débattent sur France Bleu Normandie ce vendredi matin en direct.

Autour de la table

, l'actuel Premier ministre est arrivé en tête du premier tour avec 44% des voix, Jean-Paul Lecoq, divers gauche, député communiste de Seine-Maritime, a obtenu 36% des voix le 15 mars.

La pression est des deux côtés : côté Edouard Philippe, bien sur, si il perd son fief, ça sera un échec national pour le camp du Président et il risque de se retrouver sans fauteuil de maire et dans l'obligation de quitter Matignon. En revanche en cas de victoire : il peut être conforter par le Président Macron et laisser les clés de la ville à Jean-Baptiste Gastinne.

Du côté de Jean-Paul Lecoq, pression énorme également, le communiste peut être le tombeur du Premier Ministre et faire rebasculer la ville après 25 ans de droite au pouvoir. Les deux hommes ont menés des campagnes très différentes en raison de la crise sanitaire bien sûr mais aussi du contexte politique. L'un a voulu nationaliser la campagne : Jean-Paul Lecoq a attaqué son adversaire sur sa candidature fantôme, candidat à mi temps qui n'est au Havre que le week-end.. L'autre a voulu relocaliser : Edouard Philippe a essayé de rencontrer les habitants de manière discrète, tout en assurant la promotion de sa candidature dans les médias nationaux. Les deux hommes veulent faire avancer Le Havre, mais la méthode diverge fortement... vont-ils réussir à convaincre les abstentionnistes : plus de 60% au 1er tour ?

Écoutez le direct