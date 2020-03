Municipales au Havre : les acteurs culturels interpellent les candidats

Quelle vision, quel projet pour la culture au Havre ? Les acteurs du monde culturel havrais ont envoyé une lettre ouverte aux sept candidats aux élections municipales. Une lettre pour faire part de leurs inquiétudes et les interpeller directement.

Parmi ces signataires de grosses structures comme le CEM, le Volcan-Scène nationale ou encore la salle le Tétris, Frank Testert la dirige :

Tous ceux qui sont signataires de ce courrier aiment leur ville ! On juste savoir quelle est la vision de la culture des candidats"- Franck Testaert

Tous réclament une identité culturelle claire pour la ville du Havre qui sera revendiquée haut et fort. Un courrier qui rassemble aussi les artistes indépendants, les troupes de théâtre. Yvan Duruz est directeur artistique de la compagnie professionnelle les voyageurs imaginaires qui existe depuis douze ans :

On est vraiment ancrés dans ce territoire [...] on est pas empêchés de mettre en place des choses mais on aimerait être accompagnés"- Yvan Duruz