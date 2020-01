Au Havre, le Parti Socialiste et Europe Ecologie Les Verts se sont mis d'accord et feront liste commune pour les élections municipales de mars 2020. La tête de liste sera l'écologiste Alexis Deck.

Municipales au Havre : PS et EELV font liste commune

A gauche, Matthieu Brasse du PS et à droite Alexis Deck EELV se sont entendus pour faire liste commune

Le Havre, France

Au Havre, le Parti Socialiste et Europe Ecologie Les Verts ensemble pour les élections municipales de mars 2020. Il n'y aura pas de grande union de la gauche avec le député communiste Jean-Paul Lecoq. En revanche les socialistes et les écologistes se sont entendus. Ils feront liste commune en mars et c'est une première depuis 1995 au Havre, avec une tête de liste écologiste.

Une vision et des valeurs communes

Ils n'entendent pas faire de la figuration, ni attendre la décision d'Edouard Philippe. Socialistes et verts se rassemblent pour donner un choix aux Havrais et pas un vote de rejet d'après Matthieu Brasse du PS :

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté Copier

Il n'y avait aucune hégémonie du PS. La première des urgences aujourd'hui est l'urgence climatique"

La tête de liste seront donc Alexis Deck, conseiller municipal Europe Ecologie Les Verts. C'est une première depuis 1995 au Havre.

Au conseil municipal, avec le PS, nous avons toujours eu des convergences sur les grandes dossiers locaux[...]"

ECOUTEZ Alexis Deck, tête de liste "Le Havre écologie demain commence aujourd'hui" Copier

"[...]comme la centrale à charbon, l'arrêt de l'artificialisation des sols ou encore l'aéroport." précise Alexis Deck.

Sur ces trois points, impossible de s'entendre avec le communiste Jean-Paul Lecoq. Un manque de clarté disent en choeur PS et EELV. Pour Matthieu Brasse l'essentiel à présent, c'est de balayer l'équipe municipale de droite :

Une équipe de droite lessivée qui ne porte plus rien, plus aucun projet"

La tête de liste sera Alexis Deck (à droite) conseiller municipale EELV © Radio France - Amélie Bonté

Nous proposons une nouvelle dynamique, un nouveau souffle"- Matthieu Brasse

"Le Havre écologie demain commence aujourd'hui" c'est le nom de cette liste commune EELV-PS-Radicaux de gauche. La première réunion publique de campagne est prévue le 3 février en présence du député européen David Cormand.

à lire aussi Municipales 2020 : au Havre, les écologistes auront une liste au premier tour