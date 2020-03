Municipales au Havre : quelle politique pour les quartiers ?

Chaque matin France Bleu Normandie vous envoie une carte postale d'une ville pour y découvrir les enjeux des élections municipales. Au Havre, la plus grande ville de la région Normandie, nous avons choisi la thématique des quartiers. Car Porte Océane, chaque quartier a son identité propre, parfois très affirmée mais il y a aussi des problématiques communes.

Ce reportage débute dans le quartier de l'Eure, près de l'entrée de ville. Un quartier populaire où j'ai rencontré Valérie qui vit là depuis 29 ans. Je lui ai demandé si il faisait bon vivre quartier de l'Eure.

Moi je m'y plaît parce que je suis là depuis longtemps mais y faire bon vivre, non je ne dirai pas ça."

Ce sentiment d'oubli, Mikael Moreau, le connaît bien. Il est colistier sur la liste Rassemblement National Le Havre. Il vit à la cité dite Chicago qui va être détruite afin d'y aménager un parc paysager et sportif. Son quartier il "l'a dans le coeur":

Notre quartier est sale, il manque aussi de la sécurité. On est un quartier oublié. Il faudrait les mêmes sommes d'argent alloués à chaque quartier, que tous les habitants du Havre aient la même possession des lieux."

De l'argent pour tous les quartiers, c'est aussi l'ambition de la liste Le Havre Ecologie - demain commence aujourd'hui. Mathieu Brasse est colistier d'Alexis Deck :

Alors y-a-t-il des Havrais de seconde zone ? L'actuelle majorité municipale rejette cette idée et préfère louer la richesse des quartiers havrais. Florence Thibaudeau-Rainot est colistière sur la liste d'Edouard Philippe. Pour elle, la vie de quartier passe aussi par la scolarité des enfants et dans la dernière mandature, elle l'affirme, toutes les écoles ont été traitées à la même enseigne.

Tous les ans, c'est plus de 3 millions € investis dans les écoles quelque soit les quartiers. Nous voulons aussi rénover une place par an dans chaque quartier car c'est l'endroit où l'on partage la vie de son quartier."

Quartier de l'Eure, j'ai rencontré Chekouna qui sort de la boulangerie. Il aime son "petit quartier bien gentil" où il vit depuis 1973. Pour cet habitant, la possibilité d'avoir une ligne de tramway qui passe par ici serait un avantage. Cette troisième ligne de tramway qui permettrait un désenclavement, certains la voudrait également. C'est le cas des habitants de Sanvic, en ville haute. Patrice Gallien est président d'une association qui défend les intérêts de Sanvic :

C'est un quartier pavillonnaire mais il est aussi éloigné du centre. N'étant ni un quartier sensible, ni central, Sanvic est oublié des investissements municipaux."

Son association interpelle via un questionnaire les sept candidats à la mairie du Havre, certains ont déjà répondu.

Ces habitants des quartiers, il faut savoir les écouter pour fédérer les colères, c'est ce que revendique la candidate Lutte Ouvrière, Magali Cauchois :

Une précarité qui s'est étendue dans certains quartiers, ce que constate Hady Dieng, colistière de Jean-Paul Lecoq, sur la liste Un Havre Citoyen. Elle vit au Mont-Gaillard depuis 41 ans, un quartier où "il fait bon vivre" selon elle mais qui a beaucoup évolué :

Les gens qui viennent vivre au Mont-Gaillards aujourd'hui sont issus de classe plus modeste. Il y a moins de mixité sociale et moins de mixité dans les origines. Il faut penser avec les habitants de ces quartiers, travailler avec eux et surtout les entendre."