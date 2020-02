Municipales au Havre : quels sont les frais d'Edouard Philippe, Premier ministre et candidat ?

Le Havre, France

Etre Premier Ministre et candidat aux municipales : voilà qui peut interpeller le citoyen notamment sur les frais que cette candidature occasionne. A Matignon, on précise que pour les membres du gouvernement qui battent le pavé, une circulaire a été envoyée en décembre afin de rappeler les règles qui s'appliquent aux ministres candidats. Edouard Philippe n'y échappe pas. La particularité cependant c'est que le Premier Ministre a une sécurité qui lui est propre liée à sa fonction très exposée et celle ci est payée par Matignon.

Des déplacements qui entrent dans les frais de campagne

Pour ses déplacements entre Paris et Le Havre, liés à la campagne électorale, Edouard Philippe ne loue pas de voiture, il conserve celle qui est sécurisée avec son chauffeur mais en revanche ces frais sont notifiés, comptabilisés et entrent dans les comptes de campagne. La note peut grimper : le Premier Ministre est sur le terrain souvent le week end, parfois aussi en semaine nous. En tout cas on peut au minimum tabler sur une visite hebdomadaire d'ici le premier tour. Cela dit le code électoral impose un plafond de dépenses : il est fixé par le ministère de l'intérieur et s'établit en fonction du nombre d’habitants de la commune.

Des déplacements parfois plus ambigus

La Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) explique que le plus compliqué c'est quand la personnalité fait un déplacement en tant que ministre par exemple un samedi matin et enchaîne sur une réunion de campagne l'après midi. Très récemment, le Premier Ministre a du rentrer à Paris pour une réunion sur le coronavirus alors qu'il était en campagne au Havre. La porte parole du gouvernement Sibet N'Diaye a eu bien du mal à expliquer quelle est la prise en charge dans ces cas là.

La commission, elle, précise : "

il faut distinguer ce qui relève du gouvernement et ce qui relève de la campagne électorale. Puis on applique un prorata".

Les comptes sont en tout cas examinés et peuvent éventuellement être rejetés par la commission si un problème est relevé.

Des coups de main les jours de congés

Enfin, si des collaborateurs du Premier Ministre/Candidat veulent l'aider à faire campagne, ils doivent poser une journée de RTT ou de congés.

