Municipales au Mans : 350 signatures pour une candidature de Marietta Karamanli

Le Mans, France

350 personnes ont signé l'appel rendu public ce jeudi 10 octobre 2019 à une candidature de Marietta Karamanli pour la mairie du Mans en 2020. Quinze d'entre elles s'expriment aussi dans une vidéo de la chaîne YouTube nouvellement créée "Nous c'est Marietta". La députée socialiste de la deuxième circonscription de la Sarthe, par ailleurs élue de la majorité municipale, travaille depuis un an à la "co-construction d'un projet pour Le Mans" sans avoir jusqu'ici officialisé sa candidature.

Avec ou sans le soutien du Parti socialiste

En septembre dernier, lors d'une conférence de presse, Marietta Karamanli avait fait le point sur la démarche baptisée "Dessinons ensemble Le Mans de demain", expliquant que "si le projet [rencontrait] assez d'adhésion, alors [elle serait] prête à le porter en mars prochain hors des partis politiques".

Dans une interview au Maine Libre, le patron du Parti socialiste de la Sarthe, Thierry Cozic, avait rappelé que "le PS ne peut avoir qu’un seul candidat et il n’y aura qu’un seul candidat socialiste", tout en marquant son soutien à une candidature de Stéphane Le Foll. "Au Mans, il y a un maire sortant, élu il y a un peu plus d’un an et qui a prouvé qu’il avait largement la capacité à entraîner et à poursuivre le travail". La position de Stéphane Le Foll devrait être connue fin novembre.

Le texte de l'appel citoyen

"Mancelles et Manceaux, nous connaissons Marietta Karamanli, une femme engagée au service de cette ville et ses concitoyens depuis près de 30 ans.

Reconnue pour son travail, sa connaissance des dossiers et des quartiers, sa proximité, sa disponibilité, Marietta Karamanli fait partie de ces élus qui ont de l’ambition, non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres, recherchant toujours les atouts de vos projets, les solutions nouvelles à vos problèmes, les sources de progrès dans votre quotidien.

Proche des gens, elle est dans le dialogue, dans la concertation, et a toujours rendu compte régulièrement de son action.

Aujourd’hui, nous pensons qu’elle est la mieux à même de nous rassembler, de défendre les intérêts de notre ville et nos concitoyens, et d’exercer, dans la proximité et l’efficacité, les responsabilités municipales.

L’occasion de voir une femme, dont nous mesurons au quotidien et depuis toutes ces années, la grande capacité de travail, devenir maire d’une grande ville, se présente aujourd’hui et nous sommes convaincus que ce choix est à notre portée.

Nous signons cet appel citoyen pour que Marietta Karamanli soit candidate aux élections municipales de 2020".