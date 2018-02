Décliner au Mans ce qui se passe au niveau national. Telle est l’ambition d’Alain Pigeau, conseiller municipal d’opposition. Sur France Bleu Maine, ce lundi matin, l’élu, qui s’est déjà exprimé dans le journal Les Alpes mancelles confirme son intention « d’ouvrir des discussions, des négociations » pour qu’une liste de la majorité gouvernementale puisse voir le jour en vue des prochaines élections de 2020. Alain Pigeau justifie sa démarche par un constat empreint de « désolation » : « je pensais qu’après la présidentielle, le conseil municipal du Mans aurait évolué car nous avons un maire (Jean-Claude Boulard, ndlr) qui a fait partie des premiers soutiens d’Emmanuel Macron ». Or, dit l’élu, « le conseil municipal fonctionne et raisonne toujours sur les même bases ». Alain Pigeau enfonce le clou : « c’est un peu surréaliste d’avoir, au Mans, un maire macroniste, une majorité de gauche, théoriquement contre le gouvernement et un centre et une droite qui restent un peu silencieux. Il faut une liste qui regroupe cette majorité gouvernementale ! ».

D'abord constituer un groupe au conseil municipal du Mans

Reste à savoir qui pourrait mener cette liste. Question manifestement prématurée. « Je ne sais pour l’instant », assure Alain Pigeau, même si le journal Les Alpes mancelles rapportait qu’il serait « intéressé » : c’est « une synthèse un peu trop rapide de ma pensée », rectifie l’élu manceau. En coulisses, les discussions ont bel et bien commencé. Alain Pigeau a un calendrier précis en tête pour la constitution de cette liste de la République en Marche : « il faut une situation claire au cours du second semestre de l’année 2018. Ensuite, il nous restera 15 ou 16 mois de campagne, ce qui me parait raisonnable ». Mais le préalable, reconnaît l’élu est la constitution d’un groupe, sur cette base, au conseil municipal du Mans. Les conseillers actuels ne semblent pas, dans l’immédiat, prêts à franchir le pas, d’après Alain Pigeau qui les invite, en souriant, à « vaincre la timidité et à y aller ! ».

Alain Pigeau et le parti Les Républicains, c'est terminé!

Avec cette démarche, l’élu manceau confirme son rapprochement, déjà entamé à l’occasion de la présidentielle avec la République en Marche, parti fondé par l’actuel président de la République. « Je reste fidèle au centre », explique-t-il. « Le centre se retrouve beaucoup plus dans la démarche d’Emmanuel Macron que dans celle de Laurent Wauquiez ». Quant au parti Les Républicains, c’est désormais de l’histoire ancienne : « j’ai fait comme Alain Juppé, je n’ai pas renouvelé ma cotisation ». Aux dernières municipales au Mans, en 2014, Alain Pigeau, avait mené une liste de la droite et du centre. Ensuite l'UMP lui avait retiré l'investiture. Puis il avait constitué une liste du centre. Puis rallié la liste de droite et Christelle Morançais.