Municipales au Mans : Christophe Counil au tribunal le 14 septembre

Christophe Counil, le deuxième adjoint de Stéphane Le Foll, est cité à comparaître au Mans le 14 septembre 2020. En cause, des publications sur les réseaux sociaux visant la tête de liste adverse, la députée PS Marietta Karamanli, quelques jours avant le second tour des élections municipales.

C’est une procédure qui permet de saisir directement la justice sans même passer par un dépôt de plainte : le 14 septembre 2020, Christophe Counil est cité à comparaître pour diffamation publique devant le tribunal du Mans par la députée Marietta Karamanli. L’actuel deuxième adjoint au maire du Mans est mis en cause pour un post diffusé sur les réseaux sociaux le mercredi précédent le second tour des élections municipales, message qui visait directement l’adversaire de Stéphane Le Foll.

Dans ce message posté sur Twitter et Facebook, supprimé au bout de quelques heures, Christophe Counil accusait Marietta Karamanli d'avoir envoyé des tracts aux électeurs en utilisant des enveloppes et les moyens d'affranchissement de l'Assemblée nationale et du Conseil départemental. Contacté par France Bleu Maine au moment des faits, Christophe Counil avait reconnu avoir fait "une erreur" en agissant "dans la précipitation" et exprimé à plusieurs reprises ses regrets, affirmant par ailleurs s'être excusé auprès Marietta Karamanli.

Marietta Karamanli convoquée devant la commission nationale des conflits du PS

Parallèlement, le parti socialiste est toujours agité en interne par les tensions révélées par les élections municipales. Une trentaine de militants socialistes du Mans ayant soutenu Marietta Karamanli contre Stéphane Le Foll sont convoqués devant la "commission fédérale des conflits", mais refusent de s’y rendre.

Quant à Marietta Karamanli elle-même, son cas doit être examiné par la commission nationale des conflits. Selon Le Maine Libre, la députée est convoquée le 16 octobre 2020 "à la demande d’Olivier Faure".