Municipales au Mans : Julien Geffard dévoile les 55 noms de sa liste "Mon parti c'est Le Mans"

Julien Geffard a révélé sa liste et son programme pour les municipales du Mans, ce samedi.

A deux semaines du premier tour, le candidat sans étiquette Julien Geffard a dévoilé sa liste pour les municipales de 2020 au Mans. Ce samedi 29 février, il a également révélé les grandes lignes de son programme. Ancien militant des Républicains, il se revendique aujourd'hui "hors parti".

Dans son programme, Julien Geffard promet d'"agir pour la sécurité des Manceaux dans tous les quartiers", notamment en doublant les effectifs de police municipale. Il entend avoir une "tolérance zéro pour les incivilités". Comme il l'avait expliqué à France Bleu Maine au moment de l'inauguration de son QG de campagne, le commerce de proximité est son cheval de bataille. C'est pour ça que ce candidat est formellement opposé à au projet de zone commerciale Ikea-Leclerc à Bener. Julien Geffard souhaite également créer une "mutuelle municipale parce que l'accès aux soins est une exigence".

La liste "Mon parti c'est Le Mans"

1. Geffard Julien, 36 ans – Coach consultant auprès des entreprises

2. Kemp Fabienne, 49 ans - Responsable comptable et financier dans une entreprise du secteur privé dédiée au développement durable

3. Biard Hervé, 59 ans – Agriculteur

4. Foreau-Milan Catherine, 58 ans – Responsable d’équipe technique groupe de télécommunication

5. Landais Alban, 31 ans – Banquier - Membre d’associations caritatives

6. Chami Linda, 49 ans – Médecin

7. de Sevin Hubert, 49 ans – Formateur, coach et médiateur

8. Bayle de Jesse Cécile, 72 ans – Chef d’entreprise, Présidente départementale d’une association familiale

9. Leboucher Pascal, 60 ans – Gérant de société

10. Chevallier Hélène, 58 ans - Responsable de développement RH au sein d’une institution publique

11. Buon Arnaud, 49 ans – Négociateur immobilier

12. Thibault Angélique, 41 ans – Directrice EPHAD

13. Rivet Benoît, 51 ans – Conseiller client

14. Blanchard Marie-Sophie, 66 ans – Retraitée collaboratrice d’un syndic d’avocats

15. Cortiguera Esteban, 20 ans – Etudiant en Droit

16. Blais Dominique, 57 ans – en recherche d’emploi – Membre de l’Association Patrimoine Environnement Menacé (PEM)

17. Touchet Jean, 78 ans – Architecte – Membre du conseil de quartier Centre-ville, Ancien membre du Conseil des Sages

18. Arminjon Antoinette, 66 ans - Infirmière retraitée

19. Thébault Jérôme, 36 ans - Dirigeant de Let’s Co Up et Dirigeant Acheteur céréalier

20. Papillon Bérengère, 31 ans - mère au foyer/en recherche d’emploi – Membre de la Banque alimentaire et Hospitalière bénévole

21. de Laveaucoupet Augustin, 34 ans – Chef d’entreprise secteur informatique

22. Beucher-Gohier Jocelyne, 73 ans – Expert-comptable/commissaire aux comptes à la retraite

23. Pinquié Christophe, 47 ans – Professeur des écoles – Coordinateur d’un congrès de jeunes chercheurs (primaire/collège)

24. Limberger Stéphanie, 48 ans – Coach bien-être

25. Chalumeau David, 48 ans – Agent commercial indépendant - Educateur football

26. Bourge Pinquié Violaine, 40 ans – Professeur des écoles – membre d’une association de réflexion sur les sujets de vie conjugale

27. Wiet Régis, 58 ans – Responsable formation

28. Ferru Patricia, 61 ans – Praticienne médecine douce

29. Trachsler Éric, 48 ans - Conseiller immobilier indépendant

30. Chaillou Marie-Sophie, 57 ans – Médecin salariée - Hospitalière bénévole

31. Couedel Richard, 43 ans – Conseiller en gestion de patrimoine

32. Maignan Jacqueline, 76 ans – Assistante de direction retraitée

33. Poirier Bernard, 62 ans – Manager groupe de télécommunication à la retraite

34. Neveu Aurélie, 47 ans – Hôtesse en service client

35. Vincent David, 49 ans – Assistant d’éducation

36. Sermage Claire, 36 ans – Assistante de gestion

37. Goubault Pierre, 45 ans – Cadre dans une société de conseil dans le secteur du transport

38. Bouton Laure, 49 ans – Salariée polyvalente en EPHAD

39. Lassoued Ismaël, 24 ans – Ouvrier du bâtiment

40. Leturmy Lucette, 80 ans – Retraitée de la coiffure

41. Gardiès Olivier, 40 ans – Chef d’exploitation

42. de Brugière Marine, 42 ans – Cadre RH

43. Liénard Thomas, 25 ans - Commerçant

44. Cosnier Cathy, 46 ans – VRP dans une société de matériel pour les professionnels

45. Verhaeghe Yoann, 43 ans – Assistant funéraire - ancien membre du club Le Mans Sarthe Vélo

46. Olliveau Nelly, 68 ans – Psychologue de l’Education en retraite

47. Lebray Christophe, 57 ans – Sans emploi

48. Coutard Eveline, 60 ans – Consultante en gestion de patrimoine

49. Chagneau Benoît, 42 ans – Médecin libéral et régulateur au SAMU72, – Membre du conseil d’administration de l’ADOPS 72 (Association Départementale d’Organisation de la Permanence des Soins)

50. Batt Marie-Berthe, 65 ans – Documentaliste à la retraite - visiteure auprès de personnes malades dans des structures hospitalières

51. Guenay Martin, 30 ans – Conducteur de travaux

52. Artur Rita, 59 ans – En formation de Conseillère conjugale et familiale

53. Blu Stéphane, 59 ans – Consultant en patrimoine

54. Bellec Natacha, 45 ans – Comptable dans une société privée

55. Osouf Pierre Marie, 67 ans – Cadre juriste en droit rural dans un syndicat de défense des agriculteurs à la retraite