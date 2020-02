Municipales au Mans : "l'activité plutôt que l'attractivité" pour Vers Le Mans en commun

Avec un taux de vacance commerciale d'environ 7%, le centre-ville du Mans reste en-dessous de la moyenne nationale. La situation de certaines rues inquiète pourtant l'ensemble des listes engagées dans la campagne des municipales au Mans.

Invitée de France Bleu Maine ce vendredi, Marie James, candidate pour la liste Vers le Mans en commun, envisage que la ville préempte des baux commerciaux. Elle pourrait ainsi adapter des commerces aux besoins et les louer à des commerçants indépendants - mais pas à des chaînes nationales ou internationales.

Réécouter : Marie James invitée de France Bleu Maine

L'objectif serait de constituer un "Boulevard de l'économie sociale et solidaire" : "dans des rues comme l'avenue de la Libération, le boulevard du Général Leclerc, la rue Nationale et jusqu'aux Sablons, précise Marie James. Il s'agit de redynamiser ces quartiers avec des commerces de proximité, des lieux de vie. Le but ce n'est pas seulement d'avoir un centre-ville mais aussi des quartiers vivants !"

"On ne va pas faire du Mans une sorte de parc d'attraction pour de riches parisiens, pour des gens d'ailleurs qui auraient un porte-monnaie plus gros. Notre ville doit faire de l'activité pour elle-même, par elle-même, avec des transports gratuits, des travaux d'isolation des bâtiments pour relancer l'économie. Ensuite les habitants seront nos meilleurs ambassadeurs, ils diront partout qu'ils vivent bien ici".

Pas question donc, pour elle, de renouveler des campagnes de communication comme la plus récente autour du slogan Of course le Mans, "un jeu de mots qui ne fait rire que les Français : une course en anglais se dit race !"

Les candidats aux municipales au Mans