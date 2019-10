Municipales au Mans : l'UPR de François Asselineau aura une liste

L'UPR, parti de François Asselineau, vient de dévoiler les noms des 44 villes de plus de 10 000 habitants où elle sera présente pour les élections municipales de mars 2020. Le Mans est la seule ville des Pays de la Loire à y figurer, avec François Méril comme tête de liste.

Le Mans, France

Des candidats aux municipales 2020 dans 44 villes de plus de 10 000 habitants : c'est l'ambition qui a été affichée samedi 5 octobre 2019 lors de la réunion de rentrée de l'Union populaire républicaine (UPR) de François Asselineau à Vallères, en Indre-et-Loire. Parmi les objectifs de ce parti qui plaide pour une sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'Otan, il y a neuf villes de plus de 100 000 habitants, dont Le Mans. C'est François Méril, suppléant pour l'UPR aux législatives en Sarthe en 2017, qui conduira cette liste.

230 adhérents pour l'UPR en Sarthe

"Pour l'instant, la liste pour les municipales au Mans n'est pas complète", indique Eric Lemesre, responsable départemental de l'UPR, "mais c'est le cas pour toutes les formations politiques. L'UPR compte désormais plus de 230 adhérents dans le département, ce ne sera pas un problème de boucler cette liste".

Aux élections européennes de mai 2019, l'UPR a recueilli 0,78% des suffrages au Mans.