Municipales au Mans : le candidat LREM porte plainte après des sondages sur Facebook

La direction de campagne de Gilles Guerchet, le candidat investi par La République en Marche et le Modem pour les municipales au Mans, fait savoir qu'elle a déposé plainte ce jeudi 20 février 2020 contre l’auteur de la page Facebook « L’Oeil du Mans ».

Des résultats qui peuvent "induire en erreur" les électeurs

L'Oeil du Mans, qui compte 8700 abonnés, publie régulièrement des offres d'emploi locales, mais aussi des informations, souvent insolite, reprises dans la presse sarthoise, et des sondages sur des sujets du quotidien. Depuis quelques semaines, plusieurs sondages ont été réalisés sur cette page autour des élections municipales, demandant aux internautes pour quel candidat il voulait voter au premier tour mais aussi pour lequel il se prononcerait en cas de second tour à deux candidats. Situation d'autant plus incertaine que la multiplication des candidatures au Mans (11 listes déclarées, peut-être 12) brouille la lisibilité du scrutin et rend possible une triangulaire, voire une quadrangulaire.

"L’absence de méthodologie et de respect des règles pour ce type d’enquête ont débouché sur des résultats fallacieux", indique l'équipe de Gilles Guerchet dans un communiqué. "Cette pratique peut induire en erreur les lecteurs(trices) par ailleurs électeurs manceaux", poursuit la direction de campagne du candidat, qui indique avoir contacté le responsable de l'Oeil du Mans. "Sans réaction de sa part", il a été décidé de saisir Madame le procureur de la République".